SCANZONATI è uno spettacolo-concerto in pieno stile varietà, una pillola di leggerezza per il pubblico, ma anche un omaggio alla Radio: affascinante, meraviglioso, eternamente giovane mezzo di comunicazione che riempie l’etere e il cuore di sogni ed emozioni.

Ispirandosi a programmi che hanno fatto la storia della Radio Televisione Italiana come “Indietro Tutta”, “Viva Radio Due” o “Il Ruggito del coniglio”, gli attori musicisti Giulio Forges Davanzati e Andrea Trovato, alternano numeri di esilarante intrattenimento a momenti di musica eseguita dal vivo con una chitarra, una loop station ed una tromba che rievocano i più grandi successi del nostro cantautorato: da Lucio Dalla a Paolo Conte passando per Umberto Bindi, Francesco De Gregori, Fabrizio De André e molti altri.

Uno spettacolo che gioca su diversi piani e che, creando nel pubblico presente in sala l’illusione di “un altro pubblico che ci segue da casa”, vuole portare per la prima volta il linguaggio radiofonico in teatro.

di e con Giulio Forges Davanzati e Andrea Trovato

costumi Tiziana Massaro

voce off Stefano Vona Bianchini

una produzione Compagnia Carmentalia

IN SCENA

Sabato 4 Novembre 2023 ore 21.00

Domenica 5 Novembre 2023 ore 18.00

Acquista i tuoi biglietti per tempo! Il teatro ha SOLO 72 posti

VAI ALL’ACQUISTO ONLINE