

L’Oktober Fesct rimane a San Michele Salentino. La manifestazione simbolo dell’autunno pugliese continua a svolgersi nel territorio comunale grazie a un accordo raggiunto tra l’Amministrazione comunale e il gruppo dirigente dell’Associazione Pro Loco APS.

Dopo un confronto costruttivo, le parti hanno condiviso la scelta di spostare l’evento dalla zona industriale al terreno del Campo Sportivo. Si tratta di uno spazio più adeguato, in grado di ospitare una edizione rinnovata, più ricca e più coinvolgente, in linea con la crescita registrata negli ultimi anni.

Al termine della scorsa edizione, il presidente della Pro Loco, Cosimino Bellanova, aveva ipotizzato lo spostamento dell’OktoberFesct in un’altra città a causa della mancanza di aree idonee. Una possibilità che aveva suscitato perplessità anche da parte del sindaco Giovanni Allegrini, il quale aveva evidenziato il rischio di perdere un evento ormai identitario.

La verifica dell’area del Campo Sportivo e un primo confronto con i tecnici hanno aperto una soluzione concreta. La giunta comunale ha quindi approvato la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del Campo Sportivo. Il periodo consentirà le operazioni di allestimento, montaggio e smontaggio della tensostruttura e dei servizi annessi in vista della settima edizione dell’Oktober Fesct Puglia, in programma dal 9 al 25 ottobre 2026.

“Sono davvero soddisfatto della soluzione che abbiamo individuato insieme al presidente Bellanova – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini-. L’Amministrazione comunale riconosce all’evento un valore culturale e sociale. L’Oktober Fesct rappresenta una iniziativa di richiamo sovracomunale, capace di attirare un numero rilevante di visitatori a San Michele Salentino. La manifestazione – conclude il primo cittadino – contribuisce in modo significativo alla valorizzazione dell’immagine del Comune, ne rafforza l’attrattività turistica e culturale e promuove il territorio attraverso attività di comunicazione che associano il nome dell’Ente a un appuntamento ormai consolidato”.

“Siamo soddisfatti per aver individuato questa soluzione – ha spiegato il presidente Cosimino Bellanova -. Come Pro Loco non avremmo mai voluto andare via da San Michele Salentino, qui è nata la manifestazione e al nostro paese abbiamo dedicato la prima birra ufficiale. Il nuovo spazio – conclude – è sicuramente idoneo per questa iniziativa che negli anni si è dimostrata attrattiva e capace di coinvolgere l’intero territorio”.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino