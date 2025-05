Fasano è pronta a partecipare, sabato 7 giugno, alla 5ª edizione della “Merenda nell’Oliveta”, uno degli appuntamenti più sentiti nelle oltre cinquecento “Città dell’Olio” italiane. Un’occasione unica per rallentare, riconnettersi con la natura e riscoprire la bellezza del paesaggio olivicolo.

Quest’anno, in concomitanza con le celebrazioni per il Giubileo e il suo messaggio universale di Pace nel Mondo, l’evento assume un significato ancora più profondo, poiché l’albero d’olivo è da sempre simbolo di fratellanza tra i popoli. Per questo motivo, il tema scelto per la “Merenda nell’Oliveta 2025” è “L’olio che unisce”.

A Fasano, l’edizione 2025 vedrà protagonista il Frantoio oleario Monsignore, il cuore storico di un’azienda a conduzione familiare immersa nella splendida piana fasanese. Qui, Caterina e i suoi figli curano con dedizione e innovazione circa 25 ettari di uliveti.

Patrocinato dal Comune di Fasano, l’evento si inserisce a pieno titolo nel programma di valorizzazione delle eccellenze del territorio e del patrimonio agricolo e culturale locale, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere iniziative che coniugano tradizione, sostenibilità e promozione turistica.

L’evento è organizzato in collaborazione con la cooperativa Serapia, le cui guide accompagneranno i partecipanti in un vero e proprio viaggio di conoscenza dell’oleocultura fasanese. Si potrà passeggiare tra gli olivi monumentali, vivendo un’esperienza che unisce natura, agronomia e bellezza. Sarà un’occasione per scoprire saperi antichi e sapori autentici, con degustazioni degli olii e delle produzioni tipiche aziendali.

«La ‘Merenda nell’Oliveta’ è un appuntamento che ci sta particolarmente a cuore – dichiara l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota – È un’occasione per celebrare la ricchezza del nostro territorio, la qualità del nostro olio e il lavoro delle nostre famiglie che, come quella del Frantoio Monsignore, portano avanti tradizioni secolari con uno sguardo all’innovazione. Invito tutti a partecipare per riscoprire il valore profondo dell’olio d’oliva come simbolo di unione e pace, soprattutto in un anno così significativo».

«Questa edizione della Merenda nell’Oliveta – dice la dott.ssa Marialucrezia Colucci della Coop Serapia – in Puglia assume un valore ancor più grande: con il voto unanime del Consiglio regionale, nei giorni scorsi è stata approvata la legge che disciplina l’oleoturismo in Puglia. Per noi operatori turistici che lavoriamo da anni con professionalità e passione nella valorizzazione dell’identità e dell’orgoglio agricolo della nostra regione, questo segna un nuovo passo di maturità verso una sempre più consapevole e alta qualità dell’offerta del turismo rurale».

Iniziativa gratuita. Posti limitati. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Appuntamento sabato 7 giugno ore 9.30 presso Frantoio oleario Monsignore a Pezze di Monsignore

Prenotazione obbligatoria: Infopoint Fasano, piazza Ciaia c/o Torre dell’Orologio Tel 080 4394182 Tutti i giorni ore 10-13; 17- 20; domenica ore 10-13

