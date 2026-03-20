La Direzione di Poste Italiane ha comunicato al sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che l’Ufficio Postale di Brindisi centro, ubicato in piazza della Vittoria 10, resterà chiuso al pubblico da lunedì 23 marzo al 18 maggio 2026. Ciò per “consentire i lavori infrastrutturali del progetto Piano Decoro”.

La Direzione di Poste Italiane, nel rendere noto che “dal 23 marzo l’ufficio sarà in appoggio presso l’Ufficio Postale di Brindisi succursale 1 in via San Francesco 2/A, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35” ha confermato che nella succursale 1 “la clientela potrà svolgere tutte le operazioni effettuabili presso l’Ufficio Postale, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza e consulenza finanziaria”.