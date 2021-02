Lunedi 1 Marzo partirà una nuova avventura: Mamadema TV 2.0, un progetto di web tv pensato e realizzato da Mamadema Animation.

La nuova web-tv sarà fruibile sulle piattaforme social più conosciute come YOUTUBE, FACEBOOK ed INSTAGRAM e conterrà tantissimi contenuti artistici e di spensierato intrattenimento.

Il primo lockdown, pur con le drammatiche implicazioni che tutti noi conosciamo, ha dato la possibilità di fermarsi e sviluppare nuove idee innovative. I canali social hanno subito un notevole incremento di fruitori nell’ultimo anno; tanti sono gli artisti che, non possono esibirsi dal vivo, hanno pensato di pubblicare online il proprio materiale artistico. Sono stati organizzati concerti, messo in scena spettacoli teatrali e varietà d’intrattenimento.

Il successo di questi eventi artistici frutto del tempo che stiamo vivendo ha spinto il team di Mamadema Animation sviluppare una serie di programmi “web-visivi” che possano portare lo spettatore a godere, sia pur davanti ad uno schermo, di ciò che fino all’anno scorso era una normale attività sociale: assistere ad uno show d’intrattenimento dal vivo. Si è quindi pensato di recuperare un’idea nata nel 2017 come un contenitore multimediale dedicato unicamente all’animazione turistica.

Mamadema TV portava sul web tutte le attività più amate e apprezzate della “Vita da villaggio”. Sketch di cabaret, spettacoli di varietà, video e spazi dedicati ai piccoli del MiniClub, rubriche comiche oltre a dei veri e propri tutorial per chi volesse approcciarsi al mondo dell’animazione turistica (vedi “Vita da DJ” o “Il consiglio del contattista”).

Il nuovo concept conterrà al suo interno alcuni dei programmi già messi in onda nella prima versione della web-tv.

In aggiunta, il palinsesto sarà completato con nuove offerte dedicate al mondo dello spettacolo a 360 gradi. L’intrattenimento “generalista” per tutte le fasce d’età sarà affidato ai programmi come RADIO MAMADEMA TV, SALOTTO MAMADEMA, CABARET e VARIETA’ SHOW.

La comicità sarà una parte importante del nuovo palinsesto con il TG NEWS, MAI DIRE MAMADEMA ed l’irriverente programma FRULLACAZZATE.

Non potevano mancare il teatro e la musica. SU IL SIPARIO sarà una rubrica dedicata al teatro mentre con BEAT 4 LIVE ci sarà spazio per le esibizioni di live-music.

L’appuntamento a lunedi 1 Marzo con “RADIO MAMADEMA” per continuare a fare l’unica cosa che sappiamo fare e che (forse) ci riesce meglio: ARTE!

LE RUBRICHE RADIO MAMADEMATV

Radio Mamadema è un fresco e divertente programma d’intrattenimento mattutino, con interventi di ospiti esterni, quiz interattivi, interviste, gag esilaranti e molto altro.

FRULLACAZZATE

Frullacazzate è un programma irriverente, ideato e realizzato da Emanuela De Carlo, che ha nel suo obiettivo la volontà di mettere in luce il meglio (e il peggio) delle persone.

MAI DIRE MAMADEMA

Programma spensierato. “Mai dire Mamadema” avrà al suo interno rubriche di ogni tipo (sportivo, cinematografico, artistico, commerciale) commentate in “live” dai presentatori in maniera totalmente dissacrante..

TG NEWS

Tg satirico a cura di Pietro Maggio, dedicato all’attualità, con rubriche, interviste e gli ultimi avvenimenti dall’Italia e dal Mondo.

SALOTTO MAMADEMA

Programma dedicato interamente alla musica. Si alterneranno alcuni degli artisti più noti del panorama locale, i quali si racconteranno al pubblico, confidandoci (ed interpreando) le canzoni che hanno caratterizzato la propria vita.

SU’ IL SIPARIO

Rubrica curata da Francesco Sciascia. Si alteranno esibizioni teatrali dal vivo e puntate dedicate ai miti che hanno reso grande la più antica forma d’arte: il Teatro. Sono previsti ospiti di grande caratura.

CONCERTO LIVE

Esibizione in live di musicisti affermati ed artisti emergenti

CABARET SHOW

Classica serata da villaggio turistico da vivere dal proprio divano di casa. Un serie didivertentisissimi sketch interpretati dal meglio degli Staff Mamadema Animation

VARIETA’ SHOW

Altra must del villaggio turistico. Coreografie, sketch musicali, monologhi e varie gag per riassaporare il gusto del vero Varietà di una volta

NEURO’S HOME

Djset Dj Set curata dal nostro DJ Neuro in cui si sussegueranno le musiche e le playlist scelte dal nostro Dj.

TALENT SHOW

Sono previsti per “Mamadema TV 2.0” due gare a prime.

– “LA SAI L’ULTIMA?” Famosissimo format in cui i partecipanti si sfideranno a colpi di barzellette. Sarà presente una giuria qualificata e al vincitore verrà consegnato un premio

– “LA CORRIDA” Famosissimo format caratterizzato da esibizione di ogni tipo (canto, ballo, recitazione ecc). Sarà presente una giuria qualificata e al vincitore verrà consegnato un premio

DIREZIONE ARTISTICA: Pietro e Primo Michele Maggio