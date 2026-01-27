Il Consiglio regionale è convocato per lunedì 2 febbraio alle 11,00, nell’Aula consiliare, con all’ordine dei lavori: l’insediamento del Consiglio regionale e costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza; la convalida degli eletti; l’elezione del presidente e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il giuramento del presidente della Giunta regionale; le comunicazione del presidente della Giunta regionale: composizione della Giunta e programma di governo.