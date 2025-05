Si terrà lunedì 5 maggio 2025 alle ore 9:30, presso l’Auditorium dell’I.P.S.S.S “F. L. Morvillo Falcone”, un importante incontro dedicato all’Educazione Finanziaria, promosso dalla Ragioneria Generale dello Stato in collaborazione con il Consiglio Regionale della Puglia, il Comune di Brindisi, l’ I.P.S.S.S “F. L. Morvillo Falcone”, l’ I.P.E.O.A “Sandro Pertini”, l’U.S.R. Puglia e Ausonia Institute.

L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione dei giovani sui temi dell’economia, della legalità e dell’uso consapevole delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti utili per una cittadinanza attiva e responsabile.

Interverranno per i saluti istituzionali: la Dott.ssa Irene Esposito, Dirigente scolastico dell’Istituto “Morvillo Falcone” di Brindisi, il Dott. Luigi Carnevale, Prefetto di Brindisi, il Dott. Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, la Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia, Dirigente USR Puglia – Ambito Territoriale Brindisi, il Col. Emilio Fiora, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, il Dott. Giuseppe De Nozza, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione Brindisi, il Dott. Salvatore Romanazzi, Magistrato della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia e il Dott. Giuseppe Zurlo, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi.

Gli interventi tecnici saranno a cura della Dott.ssa Carmen Papalino, Funzionario RTS Bari/BAT e del Dott. Luigi Iacobellis, Funzionario esperto RTS Bari/BAT e docente di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

L’evento sarà moderato dal Dott. Giuseppe Mongelli, Direttore Generale Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT