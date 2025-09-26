Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 10.00, a Bari, presso la sede di Confindustria (Via Amendola 172/5), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della ventunesima edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, che si svolgerà dal 9 al 13 ottobre 2025 nel porto turistico “Marina di Brindisi”.

Sono stati invitati a partecipare il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, gli assessori regionali Sebastiano Leo e Gianfranco Lopane, l’on. Mauro D’Attis, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Presidente della Provincia Toni Matarrelli, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Mastro, il comandante delle Capitanerie di Porto di Puglia Donato De Carolis, il Presidente di Confindustria Bari Mario Aprile, il Presidente della Camera di Commercio Brindisi/Taranto Vincenzo Cesareo, il Presidente del Consorzio Asi di Brindisi Franco Gentile e il Presidente del Distretto della Nautica Giuseppe Danese.