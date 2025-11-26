Dopo l’inevitabile pausa determinata dalle elezioni regionali, adesso è necessario tornare ad occuparsi con determinazione dei problemi riguardanti i lavoratori delle imprese dell’indotto del Petrolchimico e della centrale Enel. Nel silenzio generale e nella gravissima sottovalutazione di buona parte del parterre territoriale, i titolari di tali imprese hanno costretto i lavoratori a consumare tutte le proprie ferie per fronteggiare l’assenza di commesse o la forte contrazione delle stesse. Ed a pagare, ancora una volta, è l’anello più debole della catena che vede a rischio il proprio posto di lavoro già a partire dal prossimo 31 dicembre. Un motivo in più per chiedere all’Eni ed all’Enel impegni più puntuali, così come più volte annunciato, mentre la Regione Puglia si faccia carico del ruolo che le spetta, soprattutto in termini di tutela dei diritti dei lavoratori.

Insomma, ciascuno giochi con forza il proprio ruolo, partendo dalle organizzazioni sindacali e datoriali, perché non c’è davvero più tempo da perdere. Lo farò anche io, sollecitando sia il Comune che la Provincia di Brindisi per quanto di propria competenza e perché si esercitino le dovute pressioni nei confronti dell’Eni e dell’Enel.

Lino Luperti – Consigliere comunale e provinciale di Brindisi