La Cooperativa Sociale “Stella Maris” e la Comunità Educativa Socio-Educativa “Futura” di Latiano organizzano un Convegno dal 28 al 30 maggio dal titolo “L’Urlo degli Onesti… visi, volti e nomi contro le Mafie – Percorsi condivisi di Antimafia Sociale”.

Nello specifico, la Cooperativa dà il via questa sera a una tre giorni dove intende sensibilizzare il territorio a limitrofo sul tema della lotta alla criminalità e nell’impegno per l’antimafia sociale. Il Convegno infatti non i terrà solo Latiano, ma anche nei paesi limitrofi con una formula itinerante. Il titolo del convegno è “L’Urlo degli Onesti: voci, volti e nomi contro le Mafie”, in cui verranno affrontati e approfonditi esperienze, testimonianze e temi contro la criminalità organizzata e riguardo alla devianza minorile con diversi ospiti che si alterneranno nella tre giorni di incontri. Inoltre sono in programma due produzioni cinematografiche realizzate con il contributo tecnico dei ragazzi della Comunità Educativa “Futura” durante l’anno 2024 dal titolo “Guardastelle” e “Il Silenzio degli Onesti” (da cui prende spunto il titolo del Convegno) che hanno visto la partecipazione di bambini e adolescenti del territorio.

Infine sarà occasione per vedere realizzare lo spettacolo che la Cooperativa Sociale “Stella Maris” ha organizzato in seno al progetto “Senza Maschera”, che si è realizzato grazie al contributo dei progetti finanziati dal Ministero della giustizia che vede coinvolti i ragazzi delle Comunità educative e i ragazzi dei vari Licei limitrofi che si sono impegnati in un laboratorio di scrittura e lettura e di musica rap realizzando lo spettacolo che andrà in scena il 30 maggio durante l’ultimo incontro del convegno.

Di seguito il programma dettagliato di tutti gli appuntamenti e relativi ospiti:

“L’Urlo degli Onesti… visi, volti e nomi contro le Mafie – Percorsi condivisi di Antimafia Sociale”

Mercoledì 28 Maggio Latiano

Incontro con Alex Corlazzoli e presentazione del Libro “Volevo essere Zorro” sulla vita di Giovanni Falcone dialoga con dott.ssa Silvia Paradiso pedagogista, presso Taberna Libraria di Latiano (BR) Durante la serata ci sarà consegna ufficiale del Contributo Editori per Io Leggo perchè… Novembre 2024.

Giovedì 29 Maggio Latiano

ore 9.00 presso Scuola Secondaria Monasterio-Croce di Latiano (BR). Incontro con i ragazzi delle Scuole Medie:

• don Fernando Dello Monaco, Parroco

• don Angelo Cassano Referente Regionale di Libera;

• dott. Nicola Petruzzelli Direttore IPM Fornelli di Bari;

• Alex Corlazzoli, giornalista e scrittore

ore 18,30 presso Teatro Olmi:

• Presentazione dei film Guardastelle e Il Silenzio degli Onesti, interverranno Andrea di Salvatore

Regista e Mingo De Pasquale attore;

Interverranno:

• Luogotenente cav. Edoardo Roscica Medaglia d’oro al valor Civile;

• Matilde Montinaro, sorella di Antonio Montinaro, Caposcorta di Giovanni Falcone e vittima della strage di Capaci;

• Federica Bianchi, Co-Referente Regionale di Libera e Referente Provinciale di Libera Foggia;

• dott. Francesco Mandoi, già Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia.

Venerdì 30 Maggio San Vito dei Normanni (Br)

ore 9,00 presso Liceo Scientifico Liceo “Leonardo Leo”; Incontro con i ragazzi delle Scuole. Interverranno:

• dott.ss Bombina Santella, Presidente Tribunale Minorenni Lecce

• dott.ssa Donatella Quarto Dirigente Centro Giustizia Minorile Puglia Basilicata;

ore 18,30 presso Teatro Tex:

• Interviene dott.ssa Carmen Ruggiero Direzione Investigativa Antimafia Lecce-Brindisi che dialoga con i ragazzi;

A seguire spettacolo “Dalla MalaVita…alla VitaNova”, scritto dai ragazzi del Progetto “Senza Maschera”ù;

Moderano tutti gli appuntamenti dott. Giuseppe Vitale. Coordinatore Comunità Educativa Futura di Latiano (BR) e dott. Valerio D’Amici Co-Referente Regionale di Libera e Referente Provinciale di Libera Brindisi