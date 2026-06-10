LyondellBasell (LYB) ha annunciato oggi l’avvio delle consultazioni con le organizzazioni sindacali con l’intenzione di chiudere entro la fine dell’anno l’unità di produzione di polipropilene presso il sito di Brindisi. La decisione segue un’approfondita valutazione delle infrastrutture circostanti e l’approvvigionamento critico di materie prime.

In un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da incertezza persistente sulla disponibilità della materia prima e da costi operativi e logistici strutturalmente elevati, la competitività del sito si è progressivamente ridotta, rendendo sempre più difficile assicurarne la sostenibilità nel lungo periodo.

«Siamo pienamente consapevoli della rilevanza di questa decisione», ha dichiarato Jim Guilfoyle, Senior Vice President Olefine & Poliolefine. «Abbiamo valutato con attenzione numerose opzioni e intrapreso azioni mirate per rafforzare la sostenibilità economica del sito nel lungo periodo. Tuttavia, il protrarsi di condizioni di mercato complesse e la presenza di costi strutturali sempre più elevati ne ha progressivamente ridotto la competitività. Il nostro impegno è gestire questa transizione con responsabilità, nel rispetto dei processi di consultazione e con un’attenzione costante verso le persone e il territorio.»

LyondellBasell conferma il proprio impegno verso il mercato europeo e continuerà a soddisfare la domanda dei clienti attraverso la propria rete produttiva globale.

Il sito LyondellBasell di Brindisi, Basell Poliolefine Italia S.r.l., è situato all’interno di un complesso petrolchimico integrato e produce resine di polipropilene, utilizzando tecnologie proprietarie per una vasta gamma di applicazioni industriali. Al termine del processo di consultazione, l’azienda avvierà un percorso strutturato di fermata dell’impianto per mettere in sicurezza le installazioni, garantire la sicurezza ambientale e operativa e preservare l’asset in condizioni controllate, in attesa della decisione finale sulla demolizione.

Loredana Elia

Corporate Communication Manager

LyondellBasell (LYB)

Basell Poliolefine Italia S.r.l.