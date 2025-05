Il Consiglio Comunale di Brindisi ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per sollecitare l’installazione di ascensori nella stazione ferroviaria cittadina. Una richiesta di civiltà e giustizia sociale che ha trovato il consenso di tutte le forze politiche.

La stazione, infatti, è ancora oggi priva di ascensori, rendendo l’accesso ai binari un ostacolo insormontabile per persone con disabilità, anziani, famiglie con bambini e viaggiatori con bagagli. A confermare la gravità della situazione sono i due recenti incidenti che hanno coinvolto altrettante persone anziane cadute sulle scale, a testimonianza dell’urgenza di un intervento non più rinviabile.

Con l’approvazione della mozione, il Consiglio ha impegnato Sindaco e Giunta a sollecitare RFI, Ministero e Regione per sbloccare i lavori, richiedendo tempi certi e la convocazione di un tavolo con tutti i soggetti coinvolti. L’atto sembra già aver sortito un primo effetto: secondo quanto emerso, RFI si starebbe attivando, con l’avvio dei lavori previsto tra fine giugno e inizio luglio.

Il Movimento 5 Stelle ringrazia il Consiglio Comunale per la compattezza dimostrata su un tema così importante e continuerà a vigilare affinché le promesse si traducano in azioni concrete. L’accessibilità non è un favore: è un diritto.

