Il Maggio dei Libri 2025, evento di rilevanza nazionale volto a promuovere la cultura della lettura, giunge alla sua conclusione, con l’ultimo appuntamento che chiude la rassegna brindisina. L’evento si inserisce nella Rassegna “Pagine Erranti”, organizzata dal 2019 dall’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, attività dell’Accademia degli Erranti.

L’incontro è programmato per venerdì 30 maggio alle ore 18:30, con la presentazione del libro “Tarantelle, Santi e Guaritori – Forme e Figure di un culto popolare” di Sandra Taveri ed altri autori, edito da Itinerarti, che si terrà presso la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini n°35, Ex Convento delle Scuole Pie (1°Piano).

COMMENTO MUSICALE A CURA DI:

Anghel Fumarola: Voce e Tamburello

Francesco D’Urso: Voce, Organetto e Fisarmonica

Gioacchino Bonomo: Chitarra

Daniele Pecoraro: Mandolino

A CONCLUSIONE:

Esibizione a cura della SCUOLA DI MUSICA POPOLARE DELLA CASA DI QUARTIERE SAN BAO – LA ROSA

Il Libro: raccoglie una riflessione a più voci sul fenomeno del tarantismo – che trova in Puglia la propria “area elettiva” ma si attesta in diversi contesti del bacino del Mediterraneo – approfondendone tratti comuni e distintivi, anche in ragione della copiosa messe di studi e di nuove fonti emerse negli ultimi decenni.

L’autrice: Sandra Taveri, svolge da lungo tempo attività di insegnamento a Brindisi. Dopo aver effettuato gli studi pedagogici e teologici ha dedicato le sue attenzioni alla religiosità popolare ed alle tradizioni locali. Insieme ad altri autori ha contribuito alla realizzazione di “Tarantelle, Santi e Guaritori”.

Camminate insieme a noi tra queste nuove Pagine Erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Ex Convento delle Scuole Pie