Nicola Signorile, 25 anni, residente a Brindisi, è morto ieri intorno alle 14.00 all’interno di una Ford C-Max nei pressi del tristemente noto “incrocio della morte”.

Il giovane, impiegato presso la centrale elettrica di Cerano, pare sia stato vittima di un improvviso malore.

Nicola aveva festeggiato il suo compleanno il 21 dicembre. Ieri, intorno all’ora di pranzo, si era messo da solo in macchina, viaggiando lungo la tangenziale Lecce-Bari quando ha iniziato a sentirsi male.

È stato uno dei numerosi automobilisti di passaggio lungo quel tratto della tangenziale a notare l’auto che si muoveva in modo erratico prima di fermarsi improvvisamente al bordo della strada. Secondo il racconto di un testimone alla polizia stradale, intervenuta per le indagini, l’uomo ha visto il giovane conducente accasciato sul volante, senza risposta. Preoccupato, ha prontamente allertato i soccorsi, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non sono riusciti a riportarlo in vita.

I soccorritori, accompagnati dalla polizia stradale, sono rimasti sulla tangenziale per quasi un’ora prima di trasportare il corpo del 25enne alla camera mortuaria dell’ospedale “Perrino”. Successivamente sono arrivati i familiari, a cui è stata concessa l’autorizzazione per il trasporto delle spoglie presso l’abitazione nel quartiere Casale, dove avranno luogo i funerali nel pomeriggio.