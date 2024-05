La provincia di Brindisi è attualmente vittima di una congiuntura economica negativa che colpisce trasversalmente vari settori chiave dell’economia locale. I dati evidenziano che circa 7.000 posti di lavoro sono a rischio, sottolineando la gravità della situazione che stiamo affrontando.

La crisi economica, da lungo tempo in gestazione, oggi si manifesta in molteplici fronti contemporaneamente, mettendo a repentaglio la stabilità economica e sociale della nostra comunità. Settori che un tempo rappresentavano il motore trainante della nostra economia, come il settore chimico e l’industria energetica, sono ora in grande sofferenza, con impianti come LlyondellBasell ed Euroapi che rischiano la chiusura, e con Enel impegnata in un complesso processo di decarbonizzazione che minaccia centinaia di posti di lavoro.

Anche il sistema degli appalti subisce pesanti ripercussioni ed anche settori storici come quello metalmeccanico e aeronautico continuano a soffrire, aggravando ulteriormente la situazione occupazionale. Inoltre, il Governo Meloni non pare voglia dare linfa ai settori della ricerca e della conoscenza e le società partecipate stentano a mantenere la propria sostenibilità.

Parallelamente, la sicurezza sul lavoro rimane una problematica grave e persistente, come dimostrato dai recenti e tragici incidenti che hanno causato la perdita di vite umane. È fondamentale adottare misure concrete per garantire un ambiente lavorativo sicuro e proteggere i lavoratori da incidenti evitabili.

Di fronte a questa situazione critica, il Partito Democratico invita i cittadini a partecipare alla mobilitazione promossa anche dalla CGIL di Brindisi finalizzata a migliorare le condizioni lavorative e la sicurezza dei lavoratori italiani, poiché rendere più sicuro il lavoro nel sistema degli appalti, rappresenta un passo importante verso un futuro più equo e sostenibile per tutti.

Per questo giovedì 16 maggio saremo in Piazza della Vittoria al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche a chi è alla ricerca di un lavoro per dimostrare, in questo momento cruciale, il nostro impegno collettivo e per sollecitare il governo ad adottare azioni concrete e immediate per affrontare le crisi che affliggono il nostro territorio.

Il Partito Democratico di Brindisi si impegna a lavorare a sostegno di tutte le rappresentanze della società civile per promuovere una risposta efficace alle sfide che ci troviamo di fronte. È tempo di agire con determinazione per garantire un futuro migliore per tutti i brindisini e per chiamare il governo a rispondere con urgenza alle esigenze della nostra comunità.

Per Brindisi, per i nostri lavoratori e per il lavoro, uniamo le forze e agiamo ora.

Partito Democratico di Brindisi