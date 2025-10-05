Nella manifestazione del 4 ottobre a Roma in solidarietà alla Sigmund Flottilla, e contro il Genocidio subito dal popolo dello Stato di Palestina, un gruppo di individui in abiti scuri in prossimità del Colosseo provenienti dal piccolo spezzone di “Fronte della Gioventù Comunista”, organizzazione che utilizza i simboli e la sigla ‘FGC’, ci ha aggrediti e sottratto una bandiera del Partito Democratico appartenente al circolo “A. Gramsci” di Villa Castelli (già sezione PCI PDS, DS) approfittando della volontà di evitare uno scontro in un corteo che doveva essere pacifico una parte del gruppetto ha inveito contro la presenza del Partito Democratico al corteo.

Si è deciso, su suggerimento di dirigenti di Partito, di comunicare pubblicamente l’accaduto e salvo diversa indicazione, valutata dagli organismi dirigenti, di non procedere legalmente nei confronti dei giovani soggetti coinvolti, sia perché inconsapevoli che nel Partito Democratico ci sono anche i legittimi eredi del Partito Comunista Italiano (1921-1991) poi diventato per le dinamiche congressuali PDS, DS, PD in maggioranza e Rifondazione Comunista in minoranza. Sia perché l’attività repressiva non risolve il problema della educazione alla discussione e a discernere le persone e le idee, perché occorre avere una formazione politica adeguata prima di pensare di rappresentare qualcosa oltre sé stessi.

Gli atteggiamenti anarcoidi, libertari, aggressivi, senza capacità di discussione, sono l’esito di “infantilismi” di gruppetti “settari” cresciuti nel culto dell’antistato affine agli anarchici e ai libertari più che ai comunismi, ai socialismi reali e alle socialdemocrazie. Episodi di aggressioni hanno avuto luogo anche nei confronti di altri membri del Partito Democratico provenienti da diversi circoli d’Italia.

L’obiettivo dichiarato e urlato in forma di minaccia da alcuni componenti di questo gruppetto era di espellere il Partito Democratico dal corteo.

Si ringraziano i compagni del Partito Democratico, dei Giovani Democratici, di Rifondazione Comunista e delle altre formazioni politiche comuniste, dei socialisti dei movimenti studenteschi di sinistra e degli organizzatori della manifestazione, per l’immediata solidarietà ricevuta e per aver subito preso le distanze da questi aggressori che pensavano di poter allontanare il PD dal corteo con minacce.

Ci rimettiamo al lavoro per l’organizzazione, perché il futuro è nostro.

Benedetto Ligorio,

Segretario PD “A. Gramsci” Villa Castelli