Nella giornata di domani, 13 febbraio, avrà luogo una manifestazione di agricoltori che interesserà la provincia di Brindisi e quella di Bari.

L’evento potrà comportare rallentamenti sulle S.S. 379 e 16 nelle prime ore del mattino sulla tratta Brindisi – Bari e dalle ore 13 in poi su quella Bari – Brindisi. Ciò, sia in ragione del numero di trattori che formeranno la colonna dei manifestanti, e che comunque marceranno sul lato destro della carreggiata, sia per i restringimenti dovuti ad alcuni cantieri presenti lungo il tragitto.

Su disposizione delle Prefetture di Bari e di Brindisi sono stati predisposti servizi di ordine pubblico che vedono anche l’impegno della Polizia Stradale per garantire maggiore fluidità della circolazione.

L‘ANAS ha assicurato il presidio dei cantieri con proprio personale.

Eventuali emergenze potranno essere segnalate al numero 113 e le sale operative delle Questura di Bari e Brindisi forniranno ogni utile informazione all’utenza e agli operatori di soccorso.