Si ricorda che con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana è stata disposta la chiusura al traffico di Via Filomeno Consiglio – nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con Piazza V. Emanuele II e l’intersezione con Via Salita di Ripalta – dalle ore 7:30 di giovedì 12 marzo 2026 alle ore 7:30 di sabato 14 marzo successivo onde consentire i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in basolato calcareo.

Nei giorni di attività del cantiere, pertanto, è istituito il doppio senso di circolazione su Corso Garibaldi – nel tratto stradale compreso tra l’intersezione di Viale Mennitti e la Via De Terribile – ed è vietata la sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione degli stessi. È inoltre vietato il transito veicolare in Vicolo Amena ed è invertito il senso di marcia sulla Via De Terribile.

I residenti in Vico Glianes, Largo Crudomonte e Via Congregazione, in uscita, potranno usufruire del seguente percorso alternativo: Via Salita di Ripalta – Via F. Consiglio, mentre in entrata potranno usufruire del seguente percorso alternativo: Piazza V. Emanuele (tratto stradale compreso tra Corso Garibaldi e Via F. Consiglio) – Via San Francesco – Via Dogana – Via Congregazione – Vicolo Guerrieri – Via Congregazione – Lago Crudomonte.

L’ordinanza stabilisce ancora che “i veicoli in transito su Viale Domenico Mennitti in direzione Via F. Consiglio avranno il seguente percorso alternativo: Via A. Fratti – Via Lata – Via Mattonelle – Via De Flagilla – Corso Garibaldi, potranno svoltare a destra verso Viale Mennitti oppure a sinistra verso Piazza Vittoria. Coloro che svolteranno in direzione Piazza Vittoria, giunti all’intersezione della Via De Terribile, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima”.