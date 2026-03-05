Ricordando con orgoglio le significative parole di elogio dei vertici delle compagnie crocieristiche circa l’offerta turistica culturale di Brindisi ubicata già a pochi metri dalle banchine di approdo di migliaia di visitatori, che sbarcano nel corso di diversi mesi dell’anno, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, intervento nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo 2026, all’inaugurazione della prima edizione della “Borsa del turismo extralberghiero pugliese” ha subito considerato l’evento “una occasione per incrementare la capacità di ospitalità e quindi anche di attrazione turistica del territorio brindisino e questo fatto – ha proseguito – è un beneficio indiscusso”.

“Tale tipo di indirizzo, che pure va sostenuto perché va nel segno dello sviluppo e della promozione turistica – ha osservato Marchionna – ha tuttavia bisogno di un equilibrio molto puntuale, perché questi fenomeni vanno in qualche maniera rideterminando il mercato edilizio, che potrebbe sfociare in processi di emergenza abitativa. Il privato, infatti, legittimamente – ha proseguito il sindaco – propende per una soluzione, che garantisce maggiori introiti rispetto a quelli che assicura l’affitto ordinario di un immobile per i residenti”.

“Per questo motivo anche nell’assemblea plenaria dell’Anci, assieme ai sindaci di Firenze, Pordenone, Siracusa ed altri capoluoghi di provincia – ha riferito ancora Marchionna – si è considerato come vadano ricercati i termini di un necessario equilibrio fra strutture ricettive extralberghiere e libero mercato residenziale, altrimenti questo perde le sue caratteristiche essenziali e si determinano fenomeni di emergenza abitativa. Definire un quadro regolamentale puntuale è necessario per non cadere in situazioni di emergenza. Anche adesso – ha concluso – le famiglie che hanno un lavoro e sono assolutamente affidabili trovano molte difficoltà a trovare case in affitto”.