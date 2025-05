“Con la speranza di avere con noi tutti coloro che hanno sensibilità rispetto a questo tema centrale per la vita dell’uomo”

(Mons. Giovanni Intini).

Ritrovo e partenza prevista per mercoledì 7 Maggio, alle ore 15:30, dalla Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, nel quartiere Perrino (Z.I.) Brindisi.

Il cammino, lungo circa due chilometri, si snoderà attraverso luoghi simbolici del lavoro brindisino, tra cui lo storico alimentari “Perchinenna” e il monumento dedicato alle vittime del lavoro, passando per il centro per poi concludersi presso la Cattedrale di

Brindisi, luogo giubilare.

Durante il percorso saranno proposte letture tratte dal Messaggio dei Vescovi per la Festa dei Lavoratori, intitolato “Il lavoro, un’alleanza sociale generatrice di speranza”; sarà inoltre possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione, grazie alla presenza di sacerdoti lungo il percorso.

Un pellegrinaggio giubilare condiviso con tutti.

Con il nostro Arcivescovo, Mons. Giovanni Intini, che ha dichiarato:

«Come pellegrini di speranza, ci mettiamo in cammino, in questo anno giubilare, per camminare sulle strade degli uomini e delle donne, in questo caso le lavoratrici e i lavoratori. Con loro vogliamo raggiungere la nostra Cattedrale, sede giubilare, attraversando i luoghi che ci richiamano alla memoria chi il lavoro lo difende mettendo a repentaglio la propria incolumità, chi per il lavoro è morto, chi il lavoro lo cerca e i tanti lavoratori, donne e uomini, che ogni giorno lo difendono per conservare la propria dignità.

Invitiamo tutti a camminare con noi per chiedere a Dio di benedire l’opera delle nostre mani.»