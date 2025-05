Da oggi, venerdì 16 maggio 2025, è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali — Spotify, Amazon Music, iTunes, Deezer — il nuovo singolo della cantautrice brindisina Maria Chiara Stomati, intitolato “Una Ragazza a Modo”.

Il brano, arrangiato insieme a Pasquale Carrieri — sound designer e producer noto per le collaborazioni con Après la Classe, Cesko and the BananaSwing, Zingaragua ft. Tonino Carotone e altri — si distingue per un sound fresco e ironico, spregiudicatamente pop con un groove funk ben definito.

“Una Ragazza a Modo” racconta di prime impressioni, pregiudizi e della voglia di superarli. La protagonista, rappresentata in copertina dall’artista Elena Stomati, incarna la giovane ingabbiata negli schemi ma che, attraverso la consapevolezza di sé, trova la chiave per esprimere la propria unicità.

Maria Chiara Stomati, classe 1985, è ingegnere elettronico di formazione e musicista autodidatta: suona pianoforte, chitarra e basso e ha studiato canto pop per quattro anni. La sua carriera cantautorale è iniziata grazie all’amicizia con Gaetano Marinelli (Dezebra), autore e produttore per etichette come Gorilla Dischi e Mitridate Records, che l’ha portata a pubblicare il primo EP “Strati” nel novembre 2022.

Nel maggio 2023 è uscito il brano “Legàmi (I Will Find You)”, scelto come traccia di apertura del quinto volume della compilation “Women in Black”, progetto ideato da Alessandra Margiotta e distribuito da Rising Time per sostenere il cantautorato femminile indipendente.

“Una Ragazza a Modo” anticipa il nuovo album di inediti di Maria Chiara Stomati, la cui uscita è prevista prossimamente.