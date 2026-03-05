La UIL Trasporti di Brindisi comunica che il XII Congresso Territoriale, svoltosi nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, ha riconfermato con ampio consenso Mario Greco alla guida dell’Organizzazione quale Segretario Generale Territoriale di Brindisi.

Assieme al Segretario Greco sono stati eletti quali componenti della Segreteria Territoriale Antonio Carluccio, Eupremio Prudentino e Sergio Cosimo Leggio. A tutti l’augurio di buon lavoro a difesa del lavoro e della dignità dei lavoratori della nostra Categoria.

Un rinnovo di fiducia che rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni: crescita della UIL Trasporti sul territorio, rafforzamento delle tutele e dei servizi agli iscritti, presenza costante nelle vertenze più delicate e nelle sfide che attraversano il sistema produttivo brindisino.

In una fase segnata da profonde trasformazioni economiche, industriali e occupazionali, la riconferma di Mario Greco assume un valore politico e sindacale di grande rilievo. La UIL Trasporti Brindisi ribadisce con determinazione il proprio impegno per la difesa dei posti di lavoro, per la sicurezza, per salari adeguati al reale costo della vita e per uno sviluppo infrastrutturale e intermodale capace di rilanciare il territorio .

Il nuovo gruppo dirigente, in piena coerenza con le linee confederali e nazionali, proseguirà con responsabilità e visione il percorso di crescita dell’Organizzazione, con l’obiettivo di costruire un sindacato sempre più forte, autorevole e protagonista delle sfide future.

UIL TRASPORTI BRINDISI