Martedì 17 giugno 2025, alle ore 20:30, nell’incantevole cornice del centro storico di Brindisi, si terrà una serata unica dedicata al mondo dei distillati.

L’evento, dal titolo “ E tu di che distillato sei?” nasce dalla collaborazione tra ANAG Puglia (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti), L’Hospitale del Turista e Infuseria Brindisina, con l’obiettivo di valorizzare la cultura e la qualità dei distillati artigianali italiani.

Durante la serata, i partecipanti saranno guidati in un percorso di degustazione sensoriale da Anna Maria De Luca, delegata regionale ANAG Puglia e presidente nazionale de Le Donne della Grappa: un viaggio appassionante attraverso il racconto e la cultura “spiritosa” alla scoperta di profumi e aromi.

Ai distillati verranno abbinati di volta in volta piccole preparazioni per rendere il percorso ancora più esplorativo.

“Un’occasione irripetibile per assaporare il distillato non solo come bevanda da meditazione, ma come racconto liquido della nostra storia, delle nostre terre e delle nostre tradizioni” – dichiarano gli organizzatori.

La partecipazione è su prenotazione.

Per informazioni e adesioni:

+39 388 8106426