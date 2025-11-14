Martedì 18 novembre, presso la Sala di rappresentanza della Provincia sita in Via Annibale De Leo, 3 – Brindisi, sarà presentato il Rendiconto sociale provinciale 2024, evento realizzato dal Comitato provinciale e dalla Direzione provinciale INPS di Brindisi.

Dopo i saluti del Prefetto dott. Luigi Carnevale, del presidente della provincia dott. Giuseppe Ventrella e del sindaco dott. Giuseppe Marchionna, il Presidente del Comitato provinciale INPS, Vito Parziale, introdurrà i lavori.

L’illustrazione dei dati del Rendiconto sarà curata dalla direttrice provinciale, Anna Alviti, con un focus sul rendiconto di genere a cura di Maria Agnese Pompilio, responsabile Agenzia Prestazioni e servizi individuali, e sulle entrate contributive a cura di Raimondo Curiale, responsabile dell’Agenzia Flussi contributivi.

Interverrà il prof. Amedeo Maizza, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università del Salento con il suggestivo tema “Il futuro del lavoro con l’avvento dell’I.A.”.

Proseguirà i lavori il Direttore regionale vicario INPS Puglia, Francesco Miscioscia.

Al termine della tavola rotonda con le parti sociali il contributo di Nadia Polito, Presidente del Comitato Regionale INPS Puglia.

Le conclusioni saranno affidate al consigliere del CIV Raffaele Lorusso.

Moderatore dell’incontro sarà Francesco Folda, responsabile della UO Gestione Ricorsi INPS Brindisi.

La presentazione dei dati del Rendiconto rappresenta un evento fondamentale per riflettere sui traguardi raggiunti e sulle sfide future, analizzare i bisogni emergenti e le condizioni socioeconomiche del territorio con la finalità di creare sinergie e rafforzare rapporti con gli stakeholder dell’Istituto, in un’ottica di miglioramento continuo.