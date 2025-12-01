Lunedì 2 dicembre, alle ore 17:30, il Cinema Teatro Impero di Brindisi ospiterà un incontro pubblico con i neo consiglieri regionali Toni Matarrelli e Isabella Lettori. L’iniziativa nasce come momento di ascolto e di confronto aperto con i cittadini, in vista della nuova fase politica che interessa Brindisi e l’intera Puglia.

L’appuntamento offrirà l’occasione per delineare le priorità del territorio e per discutere il lavoro che attende la nuova rappresentanza istituzionale. Un confronto diretto, pensato per accogliere osservazioni, domande e proposte dei partecipanti, con l’obiettivo di costruire un dialogo immediato e concreto tra istituzioni e comunità.

L’incontro si propone come un passaggio utile per mettere a fuoco i temi più urgenti: sviluppo locale, servizi, programmazione regionale e prospettive per il territorio brindisino nei prossimi anni.

L’invito è rivolto alla cittadinanza, alle associazioni, alle realtà sociali e produttive, in un clima di apertura e partecipazione.