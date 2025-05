Martedì 27 maggio 2025, a partire dalle ore 16,00 presso il Centro di aggregazione giovanile del quartiere Paradiso di Brindisi, andrà in scena la 12esima edizione del “Ccr in festa”. L’appuntamento è organizzato dai ragazzi e dalle ragazze, dai bambini e dalle bambine del Consiglio comunale dei ragazzi Brindisi e dei Consigli scolastici di tutti gli Istituti Comprensivi della città. In programma musica, esibizioni, giochi e laboratori, a cura dei giovani membri del Ccr e dei Csr che saranno lo staff della Festa.

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale “Amani”, accoglie all’interno del Parco del Cag anche la “Festa dello Sport e intercentri Coni” a cura dell’associazione “Mfr Brindisi”. Pertanto, nel corso della festa, sarà possibile mettersi in gioco provando e praticando diverse discipline sportive promosse da numerose Associazioni sportive del territorio. Presente anche la Biblioteca del Vicolo, inaugurata nel cuore del centro storico di Brindisi il 5 maggio scorso, un luogo dove la cultura si intreccia con la partecipazione attiva dei cittadini.​ Durante la Festa ogni partecipante, attraverso un Qr Code, potrà donare libri usati in buono stato e prenderne altri in prestito, creando così un circolo virtuoso di lettura e scambio.

Anche per la sua nuova edizione, “Ccr in Festa” si conferma come spazio di sperimentazione culturale e di cittadinanza per i tanti bambini e ragazzi della città impegnati nel percorso del Consiglio comunale dei ragazzi. Le attività in programma sono state immaginate e concretizzate grazie all’impegno dei giovani membri del Ccr, dei docenti referenti del progetto, dei Dirigenti di tutti gli Istituti comprensivi della città e da una serie di realtà del territorio che seguono con attenzione la vita e le idee dei piccoli cittadini. Un ringraziamento speciale all’Amministrazione comunale di Brindisi, a tutti gli Istituti comprensivi, al Cag, all’Associazione Mfr, Casale Volley, Centro Sportivo Italiano, Parrocchia San Nicola, Br Cypher, Aipd, Oltre l’Orizzonte, GV3. A tessere i fili di questa grande avventura è il Servizio “La Città dei Ragazzi” dell’Amministrazione comunale di Brindisi.