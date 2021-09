Il Presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato il Consiglio provinciale per martedì 28 settembre, alle ore 15.00, presso la sala consiliare della Provincia di Brindisi, in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per l’esame dei seguenti argomenti, iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali delle sedute dei Consigli Provinciali del 29.04.2021 e 07.05.2021;

2. Approvazione dei Conti degli Agenti Contabili. Esercizio finanziario 2020;

3. Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2020;

4. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021 – Assestamento di bilancio 2021 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);

5. Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio di cui a provvedimenti giudiziali notificati con formula esecutiva (art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267);

6. Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio di cui a provvedimenti giudiziali in ambito di insidia stradale (art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267);

7. Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio di cui agli incarichi legali contenziosi innanzi Consiglio di Stato (art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267);