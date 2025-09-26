La narrativa italiana guarda al futuro dalla Selva di Fasano. Martedì 30 settembre alle 18.30 (ingresso libero) il gazebo del ristorante Il Fagiano ospiterà la cerimonia di premiazione della XXVIII edizione del Premio nazionale di narrativa inedita “Valerio Gentile” uno dei riconoscimenti più longevi e prestigiosi per i giovani scrittori emergenti che continua a confermarsi fucina di nuovi talenti letterari, con uno sguardo attento alle giovani generazioni e alla vitalità della narrativa italiana contemporanea.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti sono Veronica Capponi (Roma, 1996) con La bocca brutta dei pinguini (sezione Under 30) e Fabrizio Caberlon (Padova) con Una storia in Valbrenta (sezione Romanzo 30+). Entrambi i romanzi saranno pubblicati gratuitamente nella collana Pochepagine di Schena Editore (Fasano), storico partner del Premio.

Ospite d’eccezione della serata sarà Elvio Carrieri, giovane scrittore pugliese tra i dodici finalisti del Premio Strega 2025, che presenterà il suo romanzo Poveri a noi dialogando con l’editor e insegnante Margherita Macrì.

La giuria, composta dallo scrittore Cosimo Argentina, da Paola Giannoccaro per Schena Editore, dalla scrittrice pugliese Loreta Minutilli e dallo scrittore Vincenzo Lisciani Petrini, già vincitore del Premio Gentile, ha inoltre assegnato le segnalazioni di merito a Alberto Bonini (L’amara filosofia), Luca Taschini (Polvere), Giovanni Frisulli (La bussola del cuore) per la sezione Romanzo Under 30; e a Nicola Sguera (Nel gorgo) e Domenico Albini (L’esimio signor nessuno) nella sezione Romanzo 30+..

Per la Sezione Racconti Under 25 verranno premiati con diploma e libri Il dimenticato di Gianluca Barina (Venezia, 2006), Quel desiderio chiuso nell’antico cassettone di Giulia Romana Francesca Corsi (Poggiardo, 2007), e Voci fuori dal coro di Martina Givonetti (Borgosesia, 2009).

La cerimonia sarà condotta dalla prof.ssa Mariella Muzzupappa, coordinatrice di un gruppo di studenti liceali fasanesi ((Piergiorgio Aversa, Denise Palmitessa, Alessia Schiavone, Oronzo Di Bari, Mariapia Ricco) che ha valutato i lavori della sezione Racconti Under 25. Sono previsti i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale di Fasano con il sindaco Francesco Zaccaria e di Fabiano Amati, presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, oltre agli interventi di Nicola Gentile, presidente del Centro Studi “Valerio Gentile”, e di Angela Schena di Schena Editore.