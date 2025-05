Con deliberazione n. 7 della Giunta Regionale del CONI Puglia, adottata in data 26 aprile 2025 su proposta del Presidente Regionale Angelo Giliberto, Martino d’Amuri è stato ufficialmente nominato Delegato Provinciale del CONI per la provincia di Brindisi per il quadriennio olimpico 2025–2028.

La nomina si inserisce nel quadro del Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1465 del 22 maggio 2012, che attribuisce al Delegato Provinciale il compito di curare i rapporti a livello locale con gli organi delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva presenti sul territorio, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e collaborare al corretto utilizzo degli impianti sportivi.

Martino D’Amuri, vanta una consolidata esperienza sportiva e amministrativa ricomprendo già il ruolo di funzionario della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti dal 2013 e operando presso la Delegazione Provinciale FIGC-LND di Brindisi.

«Desidero ringraziare sentitamente il Presidente del CONI Regionale Pugliese, Angelo Giliberto e la sua giunta per la fiducia riposta. È per me un grande onore poter rappresentare il CONI nella provincia di Brindisi – ha dichiarato d’Amuri –. Intendo svolgere questo incarico con spirito di servizio, dialogando con tutte le realtà sportive del territorio e promuovendo i valori dell’inclusione, della partecipazione e del rispetto delle regole, che sono alla base dello sport e della convivenza civile.

Delegazione Provinciale CONI Brindisi