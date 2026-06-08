Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione di aver perfezionato un accordo valido per la prossima stagione sportiva con l’atleta Martino Mastellari.

L’esterno bolognese classe 1996 è un giocatore di esperienza e solidità, proveniente dall’ultima annata in cui ha vinto la Supercoppa di Serie A2 con Cividale per poi concludere la stagione alla Fortitudo Bologna, squadra della sua città. Un triennio in Friuli, al fianco di Gabriele Miani che ritroverà da compagno in casa Valtur Brindisi, in cui ha contributo alla crescita esponenziale della Gesteco, tanto da raggiungere una media di 11.8 punti con il 43% al tiro da tre punti nel corso dei playoff 2024/25. Il ritorno alla ‘Effe’, per il rush finale di regular season e la fase playoff, sono state contraddiste dall’ottima prestazione da avversario al PalaPentassuglia (11 punti in 16 minuti nella vittoria in trasferta a Brindisi) e una super prova balistica da 20 punti con 6/10 al tiro dalla distanza nell’ultima decisiva partita di campionato a Forlì in cui Bologna ha sfiorato la promozione diretta.

Miglior prestazione stagionale nella vittoria esterna di Cividale a Cento grazie ai 22 punti messi a segno con 3/4 da due, 2/5 da tre e 10/10 ai liberi.

Nel corso della sua carriera ha indossato le canotte di Imola, Ferrara, Montegranaro, Napoli, Orzinuovi, Mantova, Chieti, Cividale e Fortitudo Bologna nella seconda lega italiana oltre a quelle di Brescia e Pistoia nella massima serie. In Toscana, dal 2014 al 2016, sotto la guida di coach Vincenzo Esposito e del Direttore Sportivo Guido Iozzelli, che ritroverà in biancoazzurro, debutta in Serie A da atleta Under 19 e prende parte al roster che otterrà uno storico sesto posto in regular season e qualificazione alle Final Eight.

Mastellari ha compiuto l’intera trafila giovanile con la maglia della nazionale prendendo parte ai Campionati Europei Under 16 di Lituania e Lettonia (2012), ai Campionati Mondiali Under 19 di Dubai (2015) e ai Campionati Europei Under 20 di Finlandia (2016).

Benvenuto in biancoazzurro, Martino.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi