E’ tutto pronto per la seconda edizione di “Maschere e Coriandoli – Il Carnevale di Oria 2024” che torna nella città federiciana dopo il grande successo dello scorso anno e si svolgerà Domenica 11 e Martedì 13 febbraio 2024. Sarà anche questa un’edizione ricca di sorprese e tanto divertimento, organizzata dall’associazione Pro Loco di Oria col patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Tale iniziativa si inserisce nella visione che la Pro Loco ha sposato sin dai tempi della propria costituzione e cioè promuovere i valori della cittadinanza attiva, favorire l’inclusione sociale e sostenere la salvaguardia delle tradizioni popolari. “Siamo contenti di poter presentare anche quest’anno Maschere e Coriandoli Il Carnevale di Oria – dichiara Francesco Biasi, Presidente della Pro Loco di Oria – “Il nostro Carnevale, che è ancora alla seconda edizione, è sempre più ricco e caratteristico grazie al fondamentale lavoro dei tanti carristi e dei tanti collaboratori che con tanto impegno e sacrificio stanno realizzando i carri allegorici che sfileranno per le vie della città, ma anche grazie alle Associazioni, alle Scuole, ai Rioni, e alle tante realtà del territorio che stanno valorizzando ancor più questa iniziativa, un carnevale che ogni anno cresce sempre di più e di cui tutta la città è orgogliosa. Ma l’evento si è potuto realizzare anche grazie ai tanti Sponsor e Partner che ringraziamo per aver creduto in noi anche in questa circostanza”. Il programma dell’evento prevede, per Domenica 11 febbraio, la partenza, nei pressi della villa comunale, della prima sfilata dei carri allegorici, per le vie della città alle ore 15.30. Ad allietare la sfilata oltre a tanta musica e divertimento ci sarà anche il gruppo della Salento Fun Orchestra. Alle ore 18.30 poi, orario di arrivo previsto dei carri in piazzale Municipio, ci sarà la prima grande novità di questa edizione e cioè la “Prova di abilità della Cuccagna”, che è un gioco della tradizione popolare, riservata agli adulti, i cui partecipanti devono cercare di prendere dei premi, di norma generi alimentari, posti in cima ad un palo. Solitamente il palo viene ricoperto di grasso o altra sostanza che rende difficile l’arrampicata da parte dei concorrenti. Durante l’evento poi saranno presenti anche stand di food e beverage presso i quali sarà possibile degustare le prelibatezze locali, tanta buona musica e divertentismo. Martedì 13 Febbraio invece, alle ore 15.30, sempre nei pressi della villa comunale, la partenza della seconda sfilata di carri allegorici per le vie della città. Alle ore 18.30 circa, orario di arrivo previsto dei carri sempre in piazzale Municipio, ci sarà l’altra grande novità di questa edizione e cioè la “Prova di abilità della Pentolaccia (o anche pignatta) che è un gioco tradizionale dove i giocatori bendati devono colpire e rompere con un bastone un contenitore appeso (in origine una pentola in terracotta chiamata “pignatta”), ripieno solitamente di dolcetti. Dopo la prova della Pentolaccia poi ci saranno infine le premiazioni finali. Anche quest’anno poi ci sarà “La Lotteria del Carnevale di Oria”, in cui con un piccolo contributo si potranno vincere premi fantastici. Non resta solo che aspettare l’arrivo di questi due giorni di festa per allietare il periodo più colorato dell’anno e per dare la possibilità a grandi e piccini di trascorrere un momento di spensieratezza ed allegria.

Ufficio Stampa Pro Loco di Oria