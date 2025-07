Mancano pochi giorni all’inaugurazione di “Rovine di Puglia: Memorie nel Tempo”, la mostra fotografica ideata da SUN – Spazi Urbani

Nascenti APS e Effemedia, in programma il 26 e 27 luglio 2025 presso la Masseria Coltura di Latiano (BR).

Il progetto, di grande valore culturale e sociale, patrocinato dal Comune di San Michele Salentino, dal Comune di San Vito dei Normanni, dall’Ordine degli Architetti di Brindisi e dall’Ordine degli Ingegneri di Brindisi, nasce da un concorso fotografico aperto a professionisti e appassionati. Scatti che raccontano le rovine pugliesi: casolari, strutture abbandonate, ruderi industriali, testimoni silenziosi di storie sospese nel tempo.

La partecipazione al concorso è stata ampiamente segnalata sui canali social dell’associazione, richiamando numerosi contributi da tutta la regione.

“Gli obiettivi della mostra restano quelli annunciati – sottolinea Raffaella Palumbo, Presidente dell’associazione SUN Spazi Urbani Nascenti – dare nuova voce a luoghi dimenticati, stimolare una riflessione sulla memoria, il paesaggio e l’identità territoriale, favorire il dialogo tra il passato rurale e il presente contemporaneo.

Le opere selezionate saranno esposte sia in forma fisica – nella suggestiva cornice rustica della Masseria Coltura – che in una vetrina digitale, fruibile attraverso i canali social dell’associazione”.

Dettagli evento 26 luglio: dalle 19.00 musiche di Dolores Corliano e a seguire pizzica a cura di Dario Stella; in parallelo trekking notturno da Masseria Coltura al Bosco degli Scaracci a cura di “Officina didattica in natura”(info e prenotazioni trekking 3403660696), aperitivo a cura di Walking Wine.

Dettagli evento 27 luglio: dalle 19.00 electro world music a cura di Trevize e Giovanni Chirico, aperitivo in masseria e premiazione dei vincitori del concorso alle 20.00.

La selezione delle foto e la premiazione è a cura di una giuria di esperti:

– Pierangelo Argentieri – Presidente Federalberghi Brindisi

– Katia Perrone – Giornalista

– Daniele Balestreri – Fotografo

– Giuseppe Di Viesto – Fotografo

– Salvatore Valente – Fotografo

– Angelo Filomeno – Artista

– Cosimo Pescatore – Presidente Ordine degli Ingegneri di Brindisi

– Maurizio Marinazzo – Presidente Ordine degli Architetti di Brindisi

Le foto in concorso sono 40 e saranno in mostra in entrambe le serate. Presenti molti dei fotografi in gara. L’ingresso è gratuito