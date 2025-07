Venerdì 25 luglio, il Messapica Film Festival si apre alle 16.30 al Piccolo Cinema Ken Loach con la seconda delle tre masterclass gratuite dedicate ai mestieri del cinema: “Fare il critico cinematografico” con Sergio Sozzo, critico cinematografico, programmer, formatore nelle scuole e direttore editoriale di Sentieriselvaggi.it.

Alle 19:00 in Piazza Commestibili con un nuovo Presidio di umanità insieme al direttore di FanPage Francesco Cancellato, che è anche giurato del Festival e che presenterà il suo ultimo saggio “Nel continente nero. La destra alla conquista dell’Europa” con la moderazione di Andreas Iacarella e gli interventi del Piccolo Cinema Ken Loach.

Alle 20.45, presso l’atrio del Castello, appuntamento speciale con i ragazzi e le ragazze del Piccolo Cinema che condurranno una serata con lezioni di cinema, giochi e quiz. Sempre alle 20.45, presso il Chiostro del Comune, il quinto film del Concorso, “Io sono ancora qui” di Walter Salles. Vincitore dell’Oscar 2025 come Miglior Film Straniero, è la toccante storia di una donna brasiliana che non si è mai arresa, magnificamente interpretata da Fernanda Torres. Come ogni sera, prima del film e in collaborazione con il Nostalgia Film Festival, verrà proiettato uno dei migliori cortometraggi iraniani della stagione.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, info e programma completi sono disponibili su www.messapicafilmfestival.it.