In data 13 dicembre 2023, dalle ore 18.00 alle ore 21,00, presso la sede centrale dell’ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, in via Nicola Brandi 11, si svolgerà l’evento “La notte degli astrofili”, organizzato dalla scuola in collaborazione con il Gruppo Astrofili del Salento (G.A.S.).

Sotto la guida degli esperti del G.A.S., il pubblico potrà osservare all’oculare del telescopio le meraviglie del cielo.

L’evento sarà aperto dall’attrice Sara Bevilacqua.

Per l’occasione, studenti, famiglie e graditi ospiti potranno visitare i laboratori degli indirizzi Nautico e Aeronautico e il Planetario dell’Istituto.