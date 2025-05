Dopo il percorso partecipativo “Mu ne chiàma la Marìna”, promosso dal Comune di Ostuni per raccogliere proposte, bisogni e idee dei cittadini sul futuro della costa, mercoledì 4 giugno alle ore 18.00 si terrà un incontro pubblico nel Salone dei Sindaci di Palazzo di Città per la presentazione del progetto di riqualificazione dei tratti costieri di Villanova, Diana Marina e Camerini.

All’incontro interverranno Gianluca Andreassi e Marco Massari, tecnici incaricati della progettazione. Sarà l’occasione per condividere con la cittadinanza gli esiti del processo partecipativo e illustrare i dettagli del progetto di fattibilità tecnico-economica recentemente approvato in giunta.

L’intervento, dal valore complessivo di 6 milioni di euro, punta a migliorare la qualità urbana dei centri costieri attraverso il ridisegno degli spazi pubblici, la valorizzazione paesaggistica e la promozione della sostenibilità ambientale.

“Abbiamo messo alla base del nostro mandato elettorale” – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Brescia – “un principio chiaro e imprescindibile: il coinvolgimento diretto dei cittadini in tutte le fasi di realizzazione delle opere pubbliche. Questo approccio partecipativo è il cuore pulsante del piano triennale delle opere, approvato in Consiglio comunale e oggi al centro della nostra azione amministrativa.

Per questo motivo presenteremo pubblicamente e sottoporremo al giudizio dei cittadini il progetto di riqualificazione e valorizzazione delle marine di Villanova e Diana Marina. Sarà un momento fondamentale di confronto e trasparenza, attraverso cui intendiamo condividere ogni scelta e ascoltare proposte e osservazioni.

Il nostro unico interesse – conclude Brescia – è il bene della città: vogliamo che Ostuni cresca sotto ogni punto di vista — urbanistico, turistico, ambientale e sociale. E siamo convinti che ciò possa avvenire solo attraverso una visione condivisa e partecipata con la nostra comunità”.

“La definizione del percorso di partecipazione pubblica” – dichiara il vicesindaco Giuseppe Tanzarella – “finalizzato alla condivisione del progetto di fattibilità per la riqualificazione del nostro territorio costiero, in particolare delle aree di Diana Marina e Villanova, rappresenta un passo importante che conferma l’impegno concreto e continuo della nostra amministrazione. Stiamo lavorando per ricucire e valorizzare il tessuto urbano e sociale della nostra città, con interventi che guardano non solo all’estetica, ma soprattutto alla funzionalità e alla vivibilità degli spazi pubblici.

“Dopo la delibera su Santa Caterina,” – conclude il vicesindaco – “oggi poniamo l’attenzione sulle zone costiere, con l’obiettivo di avviare un processo di rinaturalizzazione e di recupero ambientale. Villanova e Diana Marina necessitano di interventi mirati che restituiscano dignità al paesaggio, spazi pubblici fruibili e un accesso sostenibile alla costa. Il coinvolgimento della cittadinanza in questo percorso è per noi fondamentale: solo attraverso la partecipazione attiva si può costruire una città che risponda davvero ai bisogni e alle aspirazioni di chi la vive quotidianamente.”

“Il progetto di riqualificazione di Villanova e Diana Marina” – dichiara l’assessora all’urbanistica Francesca Pace – “si candida a un bando regionale su infrastrutture verdi in attuazione di progetti strategici del PPTR, in particolare rete ecologica, declinata poi a livello locale. Si tratta di un progetto importante di ri-naturalizzazone e di forestazione di ampie parti dell’insediamento al fine di migliorare la qualità urbana e la qualità della vita di residenti e fruitori”

“Questo progetto” – dichiara il sindaco Angelo Pomes – “rappresenta una svolta per la nostra costa, per anni trascurata. È un’opera strategica che unisce sostenibilità, qualità urbana e partecipazione. Vogliamo costruire una Marina che sia pienamente vissuta, fruibile e connessa alla città.”

L’incontro del 4 giugno chiude il ciclo di ascolto e partecipazione che ha coinvolto residenti, turisti e operatori locali, aprendo ora la fase operativa per una nuova stagione di valorizzazione del patrimonio costiero di Ostuni.

“Mu në chiàma la Marìna!”

La rigenerazione dei paesaggi costieri di Villanova e Diana Marina nell’ambito degli obiettivi del PPTR

“Mu në chiàma la Marìna! – Idee in comune per riqualificare la Marina di Ostuni” è il processo di progettazione partecipata avviato a settembre scorso che, grazie ai preziosi contributi di tanti cittadini e cittadine, ha portato all’elaborazione di una proposta progettuale di riqualificazione dell’intero litorale di Villanova e Diana Marina che ora potrà essere realizzato per parti grazie all’accesso a differenti fonti di finanziamento.

Obiettivo generale del progetto è quello di migliorare progressivamente la qualità dei centri costieri ridisegnandone lo spazio pubblico e fornendo nuovi servizi sia per i residenti che per i turisti.

L’infrastrutturazione verde delle aree urbane e periurbane, la riqualificazione ecologica delle lame e del litorale, l’applicazione di soluzioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione delle superfici impermeabilizzate, il recupero della continuità ecologica, l’eliminazione di elementi detrattori della qualità paesaggistica, l’incremento dei servizi ecosistemici, la valorizzazione delle componenti storico architettoniche ed archeologiche, la valorizzazione della mobilità dolce, sono tutti elementi che nel progetto concorrono ad applicare a scala locale gli obiettivi strategici dei progetti territoriali del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Il progetto inoltre si integra con le tante opere già in via di realizzazione o che a breve saranno realizzate perché già finanziate, come la riqualificazione del fronte mare di Camerini, il dragaggio e la messa in sicurezza del porto, il restauro della torre/castello di Villanova e delle sue stalle, la realizzazione dei nuovi parcheggi sul litorale, il prolungamento della pista ciclabile litoranea fino a Rosa Marina e il suo collegamento ciclabile con la stazione ferroviaria e con il centro storico di Ostuni.