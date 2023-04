Giunge alla sua III edizione la Via Crucis nelle acque del Porto di Brindisi, promosso dalla Parrocchia Cattedrale di Brindisi in collaborazione con diverse realtà brindisine. Avrà luogo mercoledì 5 aprile, dalle ore 20.30, con punto di partenza la Scalinata Virgilio. La processione sarà trasmessa in diretta sull’emittente Antenna Sud Extra (canale 92).

Le acque del porto interno di Brindisi faranno da cornice alla Via Crucis, il tradizionale rito di commemorazione della Passione di Gesù. Su iniziativa della Parrocchia Cattedrale di Brindisi nella persona del parroco don Mimmo Roma, ma in collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Lega Navale, il Comando dei Vigili del Fuoco e altri enti e associazioni brindisine.

Prenderà avvio alle ore 20.30 dalla Scalinata Virgilio per poi proseguire nelle sette stazioni, affidate alla cura di alcune delle realtà caratterizzanti la vita del porto. Il rito sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud Extra (canale 92).

Ancora una volta, la cittadinanza avrà modo di raccogliersi in uno dei luoghi più importanti ed evocativi della propria città, vivendo un rito simbolo della cristianità.

