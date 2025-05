Impressionisti di tutt’Europa si ritroveranno a Mesagne dal 1° giugno al 26 novembre prossimi per «Il tempo degli Impressionisti, da Monet a Boldini», la grande mostra promossa nel Castello di Mesagne nell’ambito del protocollo d’Intesa Puglia Walking Art e organizzata da Micexperience Rete di imprese, dalla Regione Puglia e dal Comune di Mesagne.

Curata dalla prof.ssa Isabella Valente, docente di storia dell’arte contemporanea all’Università di Napoli Federico II, la mostra si preannuncia come evento culturale d’eccellenza per il secondo semestre del 2025 in Puglia e, in ossequio a quanto preannunciato alla Bit di Milano, intende approfondire come la nascita dell’Impressionismo francese sia scaturito da «un processo di modernizzazione della pittura motivato dalla prima e più importante ragione: l’appropriazione, da parte dell’artista, dell’autonomia della visione». «Le riflessioni dei visitatori su quella che sembra essere stata un’autentica rivoluzione nel mondo dell’arte saranno agevolate dalla presenza di pittori quali Pelouse, Rozier e Jongkind – dice Pierangelo Argentieri, presidente di Micexperience -. Nei giorni scorsi c’è stato il placet definitivo da un museo italiano e quindi saranno esposti a Mesagne opere quali il “Canale in Olanda” di Johan-Barthold

Jongkind e il “Troumpeau de vaches à la mare” di Jules Charles Rozier. Olii su tela che descrivono un trentennio di attività artistica accomunati nelle intenzioni eppure svoltisi a latitudini diverse».

Intanto è già on line, completamente rinnovato il sito di Puglia Walking Art: sarà il tramite immediato tra i visitatori e la mostra, tra gli appassionati di arte e la mostra di Mesagne (e non solo). Bisogna collegarsi a https://www.pugliawalkingart.com/ e restare tutto il tempo che si vuole connessi con il mondo gli impressionisti e sulle ultime news su quel mondo.