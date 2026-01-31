I Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto nel Comune di Mesagne, nei pressi del centro commerciale Spazio Conad, lungo una rampa di raccordo della SS7 in direzione Brindisi.

Per cause in corso di accertamento, una sola autovettura ha impattato contro il guardrail ribaltandosi sulla curva di accesso alla statale. Il conducente è stato soccorso e affidato alle cure del personale del 118.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è servito alla bonifica dell’area e alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico.