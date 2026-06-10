Importante appuntamento per la società sportiva New Marzial di Mesagne. Giovedì alle ore 17.30, presso la sede della palestra in via Marconi, nelle vicinanze del comando della Polizia Locale, tutti gli atleti sono convocati per un incontro istituzionale che vedrà la partecipazione del nuovo sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli.

All’evento saranno presenti anche il presidente della Provincia di Brindisi e sindaco di Mesagne uscente Tony Matarrelli, il campione olimpico Vito Dell’Aquila e l’altro oro olimpico del taekwondo italiano Carlo Molfetta.

La società invita tutti gli atleti a presentarsi in palestra indossando il dobok, l’uniforme tradizionale del taekwondo. L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per presentare ufficialmente la realtà sportiva al nuovo primo cittadino e per condividere i risultati ottenuti negli ultimi mesi.

La New Marzial arriva infatti all’appuntamento forte di un altro prestigioso traguardo, quello di essersi confermata ancora una volta Società Campione d’Italia, consolidando il proprio ruolo tra le eccellenze nazionali della disciplina.

L’invito è esteso anche alle famiglie degli atleti. La società auspica una partecipazione numerosa per celebrare insieme i successi raggiunti e accogliere gli ospiti istituzionali e sportivi attesi per l’occasione.