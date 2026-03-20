Il 24 marzo avrà luogo l’evento culturale “Metamorfosi oltre le contaminazioni. Arti a confronto” presso il Tempio di San Giovanni al Sepolcro in Brindisi.

“Metamorfosi oltre le contaminazioni” è un evento pilota che ha gli obiettivi di socializzazione e incontro tramite due diverse arti cioè la pittura e la poesia. L’evento culturale risponde alle esigenze di voglia di incontrarsi aldilà degli schermi del web, e dal desiderio di condividere momenti che possano lasciare libera espressione ai talenti delle persone.

Metamorfosi è composto da due parti: dalle 16.00 alle 18.00 la prima fase sarà caratterizzata dall’incontro fra artisti e poeti e dal momento dedicato alla composizione dei versi davanti ai dipinti esposti e la seconda fase invece prevedera’ il classico reading di versi con intermezzi musicali.

I temi individuati sono il mare, storie di vita e di famiglia e simbolicamente i luoghi dell’anima e del cuore. L’invito è stato rivolto a 9 artisti del territorio che esporranno le loro tele al tempio per l’intera durata dell’evento culturale e a 9 poeti che si lasceranno ispirare dai dipinti al tempio.

I 9 poeti che aderiscono all’attività culturale sono:

Donatella Lenoci, Lorenzo De Donno, Giulia Cesaria, Katiuscia Vammacigna, Lucia Tramonte, Mino Ottaviano, Dario Antonio Fioravante, Pierluigi Antonazzo, Vittoria Orlando.

I 9 artisti sono: Patrizia Minardi, Antonella Cucinelli, Paola Mauro, Valeria Colosimo, Silvia Di Giulio, Francesca Romano, Valentina Argese, Ada Angelica Perchinenna, Franco Romanelli.

Gli Intermezzi musicali sono curati da Francesco e Giuseppe Buzzanga, maestri della Scuola Frescobaldi.

Associazioni culturali promotrici dell’evento sono Brindisi Ama Cielo Terra Mare e Il cigno blu’. Partner dell’evento culturale la Scuola di musica Girolamo Frescobaldi

I patrocini morali sono del comune di Brindisi, dell’Hospitale del Turista e Ask Enzo – servizi al turismo.

Appuntamento presso il Tempio di San Giovanni al Sepolcro alle ore 18.00 di martedì 24 marzo 2026.