Grande soddisfazione per la Metropolitan Karate Brindisi al termine della Fase Regionale di Qualificazione ai Campionati Italiani Juniores FIJLKAM, svoltasi domenica 31 maggio a Noicattaro.

Gli atleti brindisini hanno affrontato una competizione di alto livello, confrontandosi con i migliori karateka pugliesi della categoria Juniores nelle specialità del kumite e del kata. Al termine della giornata sono arrivati risultati di grande prestigio per la società biancazzurra.

A conquistare la qualificazione per la Finale Nazionale dei Campionati Italiani Juniores sono stati Aurora Calabrese, campionessa regionale nella categoria kumite femminile -74 kg, e Antonio Lillo, vice campione regionale nel kumite maschile +86 kg, protagonisti di una prova eccellente che ha permesso loro di staccare il pass per il più importante appuntamento nazionale della stagione.

I due atleti hanno dimostrato determinazione, preparazione tecnica e grande spirito agonistico, confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Ottima anche la prestazione delle specialiste del Kata (forme) Del Gado Nagualli e Sara Corsa, che hanno disputato una gara di alto livello senza però riuscire a conquistare la qualificazione alla fase nazionale.

Un risultato complessivo che premia l’impegno dell’intero staff tecnico composto dal Maestro Francesco Zonno e dai tecnici Danilo Spagnolo e Samuel Stea, che continuano a guidare con competenza e passione la crescita sportiva dei giovani talenti della Metropolitan Karate Brindisi.

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – commentano i tecnici –. Aurora e Antonio hanno ottenuto risultati straordinari, mentre Del Gado e Sara hanno dimostrato grande valore nonostante non sia arrivata la qualificazione. Tutti hanno affrontato la gara con impegno e maturità, rappresentando al meglio la nostra società».

Intanto, il 2 giugno, nella splendida cornice del PalaWojtyla di Martina Franca, il Maestro Zonno Francesco ha guidato, nelle vesti di Tecnico Nazionale, la Selezione del Sud Italia, nel quadrangolare denominato CTR GAMES 2026.

Competizione di altissimo profilo, organizzata dalla FIJLKAM ( unica Federazione di Karate riconosciuta dal CONI e dal CIO), dove gli Azzurri della Nazionale Italiana, hanno affrontato un test molto importante in vista degli Europei e dei Mondiali.

Tre team, tre formazioni di atleti provenienti dalle tre aree del nostro paese, Sud Centro e Nord, tre selezioni di atleti fortissimi delle categorie Cadetti Juniores e Under21, hanno riempito di colore e qualità il tatami.

La MacroRegione Sud ( Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise), guidata anche dal Maestro Zonno, ha conquistato il secondo gradino del podio, dietro la Nazionale Giovanile, nelle categoria Cadetti e Juniores e il terzo piazzamento nell’Under21.

La Metropolitan Karate Brindisi conferma così il proprio ruolo di protagonista nel panorama regionale e nazionale del karate, portando ancora una volta i colori della città ai massimi livelli della disciplina.

Ora l’attenzione è rivolta sia ai Campionati Italiani Juniores, dove Aurora Calabrese e Antonio Lillo cercheranno di rappresentare al meglio Brindisi e la Puglia, e ancor prima, il 7 giugno all’Open di Messina, dove Aurora Calabrese cercherà di conquistare importanti punti che le faranno scalare la classifica del Ranking Nazionale.