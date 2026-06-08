Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha inaugurato oggi la Casa del Made in Italy di Brindisi, alla presenza delle Autorità locali, il Magnifico rettore dell’Università di Bari e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

“Questa apertura presso la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto rappresenta un passo concreto nel rafforzamento della presenza del Ministero sui territori e conferma la proficua sinergia con il sistema camerale: sarà un punto di riferimento per gli operatori economici in grado di facilitare l’accesso a servizi e opportunità per la crescita del tessuto produttivo dell’area. Un crocevia tra istituzioni e territori, che valorizzerà le vocazioni economiche locali, promuoverà il Made in Italy e accompagnerà le imprese nei percorsi di innovazione e sviluppo”, ha dichiarato il ministro Urso.

Questa iniziativa si colloca all’interno del percorso di rinnovamento del Ministero, che punta a una presenza più capillare sul territorio, a una maggiore efficienza dei servizi e a un ampliamento delle competenze degli Ispettorati territoriali, con nuovi strumenti a supporto di cittadini e imprese per lo sviluppo economico del Paese.

Brindisi si aggiunge così alle altre città già coinvolte nel progetto nazionale delle Case del Made in Italy, che salgono così a quota 25 su tutto il territorio, rafforzando la rete degli sportelli di informazione e orientamento sulle misure messe in campo dal MIMIT a sostegno del sistema produttivo e delle categorie economiche, contribuendo a rendere sempre più capillare l’azione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.