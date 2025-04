La Brindisi della scherma, e tutta l’Italia, fanno il tifo per Carola Calogiuri. La giovane atleta brindisina sarà infatti in pedana nella mattinata di domenica 14 aprile a Wuxi, in Cina — quando in Italia sarà l’alba — per provare a conquistare il titolo mondiale nella spada ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani.

Classe 2009, tesserata con le Lame Azzurre “Maestri Zumbo” dal 2024, Calogiuri non nasconde l’emozione per la convocazione in nazionale:

«Sono felicissima. Sarà un’esperienza stupenda ed emozionante. Ho lavorato tanto per arrivare a questo risultato. Un ulteriore passo avanti verso nuovi obiettivi», ha dichiarato con entusiasmo.

Per lei, quella in corso è un’annata da incorniciare: già convocata lo scorso febbraio ai Campionati del Mediterraneo U15/U17 di Vrsar, e poi agli Europei di Antalya, ora arriva la prestigiosa chiamata mondiale da parte del tecnico della nazionale di spada, Dario Chiadò, che l’ha selezionata tra le tre atlete italiane della categoria Cadetti.

La kermesse iridata in corso a Wuxi vede in gara i migliori giovani talenti della scherma mondiale — spada, fioretto e sciabola — nelle categorie Cadetti e Giovani. Una vetrina internazionale in cui Carola porterà il proprio talento e i colori dell’Italia.

Forte dei risultati ottenuti in stagione, Calogiuri occupa attualmente il terzo posto nel ranking nazionale di categoria, pur essendo solo al secondo anno tra i cadetti. Un segnale chiaro della sua crescita tecnica e mentale, sottolineata anche dal coordinatore tecnico del club brindisino, Flavio Zumbo: «Un riconoscimento particolarmente prestigioso, frutto di un percorso in continua ascesa».

Raggiante anche il presidente delle Lame Azzurre, Alessandro Rubino: «È una grandissima soddisfazione che premia il lavoro svolto in sala dall’atleta e dai tecnici».

Quando in Italia sarà ancora buio, l’alba della scherma potrebbe già parlare brindisino. Tutti con Carola.