Continuano le attività di controllo del territorio a favore della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico svolte dal personale della sezione di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Brindisi.

In merito al deposito indiscriminato lungo le spiagge del litorale, di biomasse vegetali (Posidonia Oceanica) impropriamente definite alghe, i militari della Capitaneria di Porto di Brindisi, nella giornata odierna, hanno sanzionato il gestore di un noto stabilimento balneare in località Campo di Mare del comune di San Pietro Vernotico.

Con un mezzo meccanico, venivano spostate le biomasse vegetali spiaggiate (prevalentemente Posidonia Oceanica) dalla spiaggia in concessione, alla spiaggia libera.

Tale azione comportava l’occupazione di una spiaggia destinata alla libera fruizione, con l’accumulo di biomasse vegetali, per una lunghezza lineare di circa 100 mt e larghezza di circa 4 metri, il tutto per un’altezza media di 2 metri.

Le operazioni, venivano eseguite senza rispettare quanto indicato nelle “Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate” di cui all’Atto Dirigenziale n. 229 del 22/06/2015 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.

Al concessionario è stata comminata una sanzione amministrativa dell’importo massimo di 3.098 euro e la diffida immediata, al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione e riposizionamento nella posizione originaria delle biomasse vegetali.

Gli accumuli di Posidonia oceanica sulle coste si formano quando i residui di foglie e rizomi vengono trascinati dalle correnti e dal moto ondoso. I fruitori delle spiagge non sempre gradiscono la presenza di tali accumuli, anche se di fondamentale importanza per il naturale ripascimento degli arenili.

Pertanto la Regione Puglia ne ha vietato la deliberata asportazione dal sito di concentrazione, rimandando ad opportune misure di corretta gestione, con l’emanazione di “Linee Guida” che prevedono il coinvolgimento dei Comuni costieri.

Nell’assicurare che i controlli continueranno per tutta la stagione balneare, si sensibilizzano tutti gli operatori del settore turistico balneare e i fruitori del mare a porre attenzione sul rispetto delle norme previste dalle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Brindisi, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.

“Per informazioni il personale della capitaneria di porto è sempre disponibile al numero 0831521022 mentre in caso di emergenza è necessario contattare il numero ‘blu’ per le emergenze in mare 1530 attivo 24 ore su 24″.

COMUNICATO STAMPA CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI