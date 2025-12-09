Si conclude l’edizione 2025 di Morgana, la rassegna teatrale ideata da Se Puede Cooperativa Sociale e ospitata negli spazi di la100lab a San Michele Salentino. Un percorso dedicato alle narrazioni femminili, ai loro archetipi e ai loro movimenti interiori, che nel corso dei mesi ha portato in scena voci, storie e sguardi capaci di attraversare lo spettro umano con coraggio e profondità.

L’ultimo appuntamento, in programma giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 20:00, vedrà in scena “Profumo miracoloso”, testo di Arianna Gambaccini interpretato da Delia De Marco. L’ingresso è gratuito.

Una storia sospesa tra mito, giustizia e libertà

“Profumo miracoloso” è un racconto teatrale che affonda le radici nel mito della cosiddetta Acqua Tofana, veleno antico e simbolo controverso di una possibile liberazione femminile nei secoli bui della persecuzione. La protagonista, attraverso un gioco di carte e un rito apparentemente divinatorio, ripercorre la storia di Giulia Tofana e delle donne che l’hanno seguita, sospese tra la necessità di difendersi e il rischio di trasformarsi in ciò da cui fuggono.

Con una narrazione intensa, stratificata e profondamente umana, il testo mette in discussione il dualismo vittima/carnefice e propone una terza via: quella della consapevolezza e dell’essere umano che sceglie finalmente di sottrarsi ai ruoli imposti.

L’interpretazione di Delia De Marco restituisce al pubblico una figura magnetica, evocativa, capace di muoversi tra delicatezza e potenza scenica. Il risultato è un’esperienza intima e immaginifica, capace di parlare al presente attraverso la metafora del passato.

Un festival contro stereotipi e cultura patriarcale

Morgana è il festival di Se Puede Cooperativa Sociale realizzato con il bando FUTURA – La Puglia per la Parità, un percorso ideato per contrastare stereotipi e cultura patriarcale attraverso la forza della parola, dell’arte e della scena.

L’edizione 2025 ha ospitato artiste, ricercatrici e professioniste che, ciascuna nel proprio linguaggio, hanno aperto spazi di riflessione e consapevolezza sulla condizione femminile contemporanea, sulle sue radici e sulle sue metamorfosi.

Informazioni

📍 la100lab – Via della Repubblica 2, San Michele Salentino

📅 11 dicembre 2025 – ore 20:00

🎟 Ingresso gratuito

ℹ Info: 389 2339169📧 la100labsms@gmail.com