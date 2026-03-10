Confesercenti e Confcommercio esprimono soddisfazione per l’iniziativa assunta dal Prefetto di Brindisi Guido Aprea sulle problematiche connesse alla Movida nel comune capoluogo.

Entrambe le Associazioni, attraverso i propri rappresentanti, hanno condiviso la necessità di raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze manifestate dagli operatori economici di settore ed il Comitato dei residenti.

Ribadita la non condivisione dei comportamenti di chi si è reso responsabile delle ripetute violazioni delle norme vigenti in materia di mancata osservanza degli orari di cessazione degli eventi musicali e di limiti di emissioni sonore.

Ciò nonostante, Confesercenti e Confcommercio hanno insistito sulla necessità di raggiungere un punto di equilibrio per evitare che la “Movida” finisca di essere generatore di occasioni di sviluppo turistico e ricettivo per la città di Brindisi, con indubbi riflessi positivi anche dal punto di vista occupazionale.

In questa ottica, le due Associazioni considerano valide e perseguibili le proposte formulate dal Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna in riferimento alla possibilità di far installare dei limitatori di emissioni sonore tarati a 70 db. Il tutto, in aggiunta all’introduzione di un limite di cinque giorni per la presentazione di una “scia” ed alla possibilità, durante i mesi estivi, di concedere una deroga alla diffusione di musica fino all’una invece che a mezzanotte.

Confesercenti e Confcommercio, infine, hanno fornito la massima disponibilità al Prefetto Aprea ed al Sindaco Marchionna a sottoscrivere una intesa che contemperi le necessità degli imprenditori della “Movida” e dei residenti.

Confesercenti Brindisi

Confcommercio Brindisi