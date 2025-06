Venerdì 20 giugno ore 18:00 vernissage della Mostra “Prologos. Alchimie fantastiche”, patrocinata da Regione Puglia e Consiglio Regionale della Puglia – Sala espositiva del Museo Archeo­logico Ribezzo | Piazza Duomo 7 – Brindisi.

L’evento, alla presenza dell’Ar­ch. Emilia Mannozzi – Diret­tore Polo BiblioMuseale di Brindisi, del curatore Francesco Gallo Mazzeo e degli artisti del duo DiRò – Vincenzo Di Cillo e Patrizia Rossini, prevede una performance live in cui le opere saranno interpretate da Lucia Della Guardia – danzatrice, Caterina Firinu – attrice, Chiara Liuzzi – cantante e Felice Mezzina – sassofonista.

L’allestimento è l’invito a un inatteso dialogo tra antico e contemporaneo, tra passato, presente e avvenire, che prende forma attraverso le molteplici possibilità di trasformazione della materia, declinate tra oggetti antichi destinati all’uso quotidiano, rituale ornamentale o artistico – quali alcuni reperti metallici custoditi al Museo Ribezzo – e le opere d’arte in rame di DiRò.

Mutati nell’aspetto e solcati dai segni della corrosione e delle trasformazioni chimico-fisiche della materia provocate dal tempo e dal millenario letto in cui giacevano, quelli che erano oggetti d’uso (una fibula, uno specchio, uno strigile, etc.) oppure opere d’arte diventano strumenti nuovi per conoscere e reinterpretare l’evoluzione, la quotidianità, la produzione artigianale ma anche l’arte e la propensione creativa dell’uomo, in una continuità senza tempo.

Come uno scavo archeologico, attraverso i reperti e il loro contesto, disvela l’antico e le sue modalità di relazione, così il lavoro di Patrizia Rossini e Vincenzo Di Cillo diventa uno scavo di liberazione dall’ombra e dall’inconscio, un percorso di luce per formare un reticolo di personalità, che si fondono nell’intimo e nel segreto, ma che si accompagnano anche con altre porzioni di ragione, di analisi, di filosofia.

I DiRò sono in sintonia con la più ardita modernità, proprio perché portano dentro il senso della tradizione, le modulazioni del classico, le spiralità del barocco e tanto senso romantico: sono fuori da questa strettoia e lavorano i materiali con grande attenzione, ora rude, se è necessaria la rudezza, ora decorativa se è necessaria la decoratività, applicando con rigore il loro modo di sapere fare con quello di fare apparire, affidando un compito importante alla pellicolarità, come forma visibile della seduzione, che nella condizione di astrazione, informale, rende più chiaro il proposito di dare una grammatica e una sintassi a tutta una poetica di confine, dove il farsi e il disfarsi del linguaggio è continuo, in un susseguirsi di incantamenti che sospendono il fiato, in quanto introducono in un enigma che non è una ricercatezza volontaria e criptica, ma una necessità intima dello svolgersi del tema poetico, che è lo svolgersi della vita stessa.

DiRò – artists in pair, acronimo dei cognomi Di Cillo Rossini, con un accento in prospettiva futura, nasce nel 2018, come frutto di lunghe chiacchierate sull’arte e sul senso della vita. Dopo una primissima fase di sperimentazione pittorica, rifacendosi alle opere Oxidation di Andy Wharrol, lavori su rame trattato con l’urina, i DiRò si cimentano con una lastra trattata alla stessa maniera. Da quella prima tela, Urea, ne sono state realizzate tante altre, in evoluzione continua. Gli stessi colori che il rame assume nelle varie sperimentazioni sono frutto di studio costante e consapevole. Le opere in rame, supportate da un testo e dalla registrazione dello stesso da una attrice, vengono pian piano apprezzate a vari livelli. DiRò organizza mostre nella Regione Puglia con grande successo.

La mostra è visitabile dal 20 giugno al 7 settembre 2025, con accesso consentito fino a 30 minuti prima della chiusura:

• lunedì ore 16:00 – 19:30

• dal martedı̀ alla domenica ore 09:00 – 19:15

Museo Ribezzo: 0831544257

Mail: museoribezzo.brindisi@regione.puglia.it