Al Museo Ribezzo, piazza Duomo – Brindisi, sabato 12 aprile 2025 ore 18:30, secondo appuntamento della rassegna di musica dal vivo “Musica d’Arte al Museo Ribezzo”, in collaborazione con I.C. Bozzano Centro – Brindisi e Accademia dei Serenati.

Maria Ivana Oliva propone un percorso musicale dedicato al compositore spagnolo Daniel Fortea (1878-1953), allievo del Maestro Francisco Tárrega.

Una selezione di brani per chitarra del Maestro Fortea che, con stile personale ed unico nel suo genere, ripercorre la tradizione musicale spagnola: flamenco, melodie, danze popolari con riferimenti alla storia della Spagna tra 800-900, al franchismo e alla guerra civile.

Prossimi appuntamenti al Ribezzo: sabato 26 aprile con Duo Diaz – Pidone | chitarre, sabato 24 maggio con Trio Pinto-Fiore-Bisanti | voce narrante – chitarra – flauto.

Tutti gli appuntamenti, con inizio alle ore 18:30, sono ad ingresso libero.

Maria Ivana Oliva intraprende da giovanissima lo studio della chitarra, nel 1992 si diploma col massimo dei voti presso l ‘ISSM “G. Paisiello” di Taranto e prosegue i suoi studi con il M° R. Lambo, docente del Conservatorio N. Piccinni di Bari.

Nel 1984 si specializza nell’intavolatura della Vihuela (Cordofono del 1500) con il M° G. Balestra e successivamente, nel 1991, con il M° M. Lonardi approfondisce lo studio delle intavolature. Collabora, inoltre, col gruppo vocale e strumentale “Musica Antiqua” per il recupero del repertorio popolare italiano del 500/600.

Ha un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero: Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Polonia, Macedonia, Turchia, Usa, Cambogia, Tailandia, etc. E’ invitata in numerosi festival chitarristici internazionali, sia in veste di concertista che quale membro di giuria di prestigiosi concorsi internazionali.

E’ Direttrice Artistica del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” di Taranto e della Rassegna Concertistica Internazionale “Apulia”, nonché Presidente dell’Associazione “Guitar Artium”. Ha fondato l’orchestra “Andrés Segovia” formata da giovani musicisti, per la quale arrangia e trascrive numerosi brani.

E’ ideatrice e organizzatrice delle Rassegne “Luna nel Chiostro” (rassegna itinerante nel centro storico di Taranto per la valorizzazione dell’arte in connubio con la musica), e “Donatori di Suoni”, prima rassegna musicale nell’ospedale di Taranto in collaborazione con il CSV.

Nel 2011 ha prodotto “Il Lavoro nelle Arti” in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, attività di ricerca e studio della trasfigurazione del lavoro nelle diverse forme d’arte, arrangiando i relativi brani.

Dal 2019 porta avanti un lavoro di ricerca con l’IDM (Istituto di Ricerca Musicale) di Valencia e con la Biblioteca “Daniel Fortea” di Madrid sulla musica per chitarra spagnola.

E’ abilitata all’insegnamento di Musica e strumento musicale (chitarra nelle scuole secondarie di I e II grado).

E’ studiosa della didattica e svolge attività di formazione per Enti accreditati dal MIUR.

Attualmente è docente di Chitarra presso i corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado.

Daniel Fortea (Benlloch, 28 aprile 1878 – Castellón de la Plana, 5 marzo 1953) è stato chitarrista, compositore ed educatore musicale spagnolo. Iniziò lo studio della chitarra in età precoce e fu uno dei pochi allievi di Francisco Tárrega.

Nel 1909 Fortea fondò a Madrid la propria scuola di musica e allestì la “Biblioteca Fortea”, una delle più importanti raccolte di musica con oltre 700 opere per chitarra.