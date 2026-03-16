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Il calcio incontra la scuola in un’iniziativa unica nel suo genere. Prende ufficialmente il via il progetto “Banda allo stadio”, una collaborazione tra l’Istituto “Collodi-Bianco” e l’U.S. Città di Fasano, nata per portare l’energia e il talento dei giovani studenti di strumento musicale della sede Bianco direttamente sul campo da gioco.

​L’iniziativa sarà presentata ufficialmente il prossimo 20 marzo alle 10.00 presso l’aula magna della “Collodi”.

All’incontro parteciperanno la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Dibello e il Presidente dell’US Fasano Ivan Ghilardi.

Durante l’evento, i ragazzi della banda riceveranno un kit ufficiale donato dalla società sportiva, composto da felpe, cappellini e magliette personalizzate con il nome di ogni singolo alunno.

​Il debutto ufficiale sul “prato verde” è fissato per domenica 22 marzo, intorno alle ore 14:15, poco prima del fischio d’inizio del match contro il Manfredonia. Gli alunni degli strumenti a fiato: flauto, clarinetto, corno, tromba, insieme a quelli di percussioni, eseguiranno alcuni brani musicali per scaldare il pubblico e sostenere la squadra.

​L’impegno dei giovani musicisti non si fermerà alla gara contro il Manfredonia: la “Banda allo stadio” diventerà infatti una presenza fissa, esibendosi in occasione di tutte le partite casalinghe della stagione, trasformando ogni pre-partita in un momento di festa e condivisione.

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​DETTAGLI DELL’EVENTO:

​Presentazione e consegna kit: 20 marzo, Sede “Collodi” ore 9.45.

​Debutto allo Stadio: 22 marzo, ore 14:15 (pre-partita Fasano-Manfredonia).

​Contatti per la stampa:

prof. Vincenzo Deluci

Tel.3349426414