Il calcio incontra la scuola in un’iniziativa unica nel suo genere. Prende ufficialmente il via il progetto “Banda allo stadio”, una collaborazione tra l’Istituto “Collodi-Bianco” e l’U.S. Città di Fasano, nata per portare l’energia e il talento dei giovani studenti di strumento musicale della sede Bianco direttamente sul campo da gioco.
L’iniziativa sarà presentata ufficialmente il prossimo 20 marzo alle 10.00 presso l’aula magna della “Collodi”.
All’incontro parteciperanno la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Dibello e il Presidente dell’US Fasano Ivan Ghilardi.
Durante l’evento, i ragazzi della banda riceveranno un kit ufficiale donato dalla società sportiva, composto da felpe, cappellini e magliette personalizzate con il nome di ogni singolo alunno.
Il debutto ufficiale sul “prato verde” è fissato per domenica 22 marzo, intorno alle ore 14:15, poco prima del fischio d’inizio del match contro il Manfredonia. Gli alunni degli strumenti a fiato: flauto, clarinetto, corno, tromba, insieme a quelli di percussioni, eseguiranno alcuni brani musicali per scaldare il pubblico e sostenere la squadra.
L’impegno dei giovani musicisti non si fermerà alla gara contro il Manfredonia: la “Banda allo stadio” diventerà infatti una presenza fissa, esibendosi in occasione di tutte le partite casalinghe della stagione, trasformando ogni pre-partita in un momento di festa e condivisione.
DETTAGLI DELL’EVENTO:
Presentazione e consegna kit: 20 marzo, Sede “Collodi” ore 9.45.
Debutto allo Stadio: 22 marzo, ore 14:15 (pre-partita Fasano-Manfredonia).
Contatti per la stampa:
prof. Vincenzo Deluci
Tel.3349426414