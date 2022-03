Promuovere il turismo nella splendida città di Brindisi attraverso la creazione di eventi di interesse pubblico con proposte d’arte, di musica e cultura del territorio.

È il nuovo volto del My Way che presso i propri spazi di via Colonne, 57 in una delle aree più rappresentative del Capoluogo Adriatico propone la rassegna musicale e artistica presentata da Out Of District, il nuovo progetto intrapreso da 5 DJ: Andrea lpr, Dodo, Paolo De Mitri, Refresh e David.One che sono i resident degli eventi al My Way per gli appuntamenti di aprile.

Il locale dal panorama suggestivo, ospiterà ogni domenica DJ di calibro nazionale; nel particolare la prima domenica, il 3 aprile, avrà come ospite Gianni Sabato, il 10 aprile ci sarà Kosmico, il 17 aprile sarà la volta di Limo e il 24 aprile si chiuderà con Luciano Esse. Nomi d’eccezione, tutti resident dei locali underground più famosi della Puglia come: Lullabay, Guendalina, Sound Department e Transition Lab.

Inoltre, a partire da domenica 3 aprile, all’interno del My Way ed in concomitanza con il primo degli appuntamenti del calendario proposto da Out of District, sarà possibile visitare una mostra d’arte contemporanea a cura dell’artista, performer, organizzatrice d’eventi e curatrice d’arte Giulia Crastolla, attiva sul panorama brindisino con eventi culturali e artistici nonchè ospite di rassegne artistiche in diverse città italiane.

Gli artisti proposti sono Galiano Lombardi, Amanda Librale, Vincenzo De Nigris, Edoardo Carlucci, Stefano Piccirillo, Giuseppe Castellana, Alessandro Ribezzi, Giulia Crastolla e Davide Cocozza, artista, docente d’arte, performer ed arteterapeuta noto in Italia e fuori. Numerose le collaborazioni, tra cui market di vinili a cura di “Discordia” da Taranto e l’esibizione di pole dance con Vertical Gym di Brindisi.

Diversi i supporter dell’evento, ricordando come main sponsor Just Weed, Rebelution, Spazio Vintage e End Point, oltre a Severino parrucchieri e Kilowear.

